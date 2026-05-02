हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026कौन हैं रामकृष्ण घोष, जिन्हें CSK ने दिया डेब्यू का मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ

कौन हैं रामकृष्ण घोष, जिन्हें CSK ने दिया डेब्यू का मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ

Who is Ramakrishna Ghosh: चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर रामकृष्ण घोष को डेब्यू का मौका दिया. तो आइए जानते हैं कि रामकृष्ण घोष कौन हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 02 May 2026 09:11 PM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार (02 मई) को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में पेस बॉलिंग ऑलराउंडर रामकृष्ण घोष (Ramakrishna Ghosh) को डेब्यू का मौका दिया. रामकृष्ण ने मुकाबले के जरिए आईपीएल डेब्यू किया. उन्होंने करियर के पहले मैच में सूर्यकुमार यादव का विकेट लिया. लेकिन अब तक अगर आप यह सोच रहे हैं कि आखिर रामकृष्ण घोष कौन हैं और वह चेन्नई सुपर किंग्स तक कैसे पहुंचे? तो यहां आपको पूरी कहानी जानने को मिलेगी. 

रामकृष्ण महाराष्ट्र के नासिक से आते हैं. उनका जन्म 28 अगस्त 1997 को हुआ था. मौजूदा वक्त में घोष की उम्र 28 साल है. वह पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं. 

चेन्नई ने पिछले मेगा ऑक्शन में खरीदा

बता दें कि चेन्नई ने रामकृष्ण घोष को पिछले यानी 2025 सीजन के लिए हुए मेगा ऑक्शन में 30 लाख रुपये की कीमत में खरीदा था. हालांकि पिछले सीजन उन्हें मौका नहीं मिल सका था, बावजूद इसके टीम ने मौजूदा सीजन के लिए रामकृष्ण को रिटेन किया. 

विजय हजारे ट्रॉफी से बटोरी सुर्खियां 

महाराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले रामकृष्ण घोष ने 2025-26 के घरेलू सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरी थीं. 50 ओवर के टूर्नामेंट में रामकृष्ण ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में 42 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे, जो लिस्ट-ए क्रिकेट में एक पारी में टीम के लिए बेस्ट प्रदर्शन था. 

सीजन में घोष ने गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी कमाल किया था. उन्होंने मुंबई के खिलाफ मैच में 27 गेंदों में 64* रनों की पारी खेली थी. इस पारी के साथ उन्होंने खुद को निचले क्रम के बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया था. इस प्रदर्शन ने उन्हें जाहिर तौर पर आईपीएल में डेब्यू करने का मौका दिया. 

रामकृष्ण घोष का करियर 

गौरतलब है कि रामकृष्ण घोष ने अब तक अपने करियर में 13 फर्स्ट क्लास, 11 लिस्ट-ए और 9 टी20 मुकाबले खेल लिए हैं. फर्स्ट क्लास में उन्होंने 28 विकेट लिए. लिस्ट-ए में 21 विकेट लिए और टी20 में 2 विकेट लिए. बैटिंग करते हुए फर्स्ट क्लास में 455 रन, लिस्ट-ए में 246 रन और टी20 में 45 रन बना लिए हैं. 

 

यह भी पढ़ें: BCCI ने शुभमन गिल को बनाया नया टी20 कप्तान, सूर्यकुमार को हटाया? जानें वायरल दावे का पूरा सच

Published at : 02 May 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
Chennai Super Kings Vs Mumbai Indians IPL 2026 Ramakrishna Ghosh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
कौन हैं रामकृष्ण घोष, जिन्हें CSK ने दिया डेब्यू का मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
कौन हैं रामकृष्ण घोष, जिन्हें CSK ने दिया डेब्यू का मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
आईपीएल 2026
CSK vs MI Live Score: नमनधीर भी आउट, 134 पर गिरा पांचवां विकेट; टेस्ट जैसी बैटिंग कर रहे हार्दिक पांड्या
LIVE: नमनधीर भी आउट, 134 पर गिरा पांचवां विकेट; टेस्ट जैसी बैटिंग कर रहे हार्दिक पांड्या
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच अर्जुन तेंदुलकर को इस टीम ने खरीदा, जानें कितनी मिली रकम
IPL 2026 के बीच अर्जुन तेंदुलकर को इस टीम ने खरीदा, जानें कितनी मिली रकम
आईपीएल 2026
IPL 2027 में बदल जाएंगे इन 3 टीमों के कप्तान! लगातार हार से टीम का है बुरा हाल
IPL 2027 में बदल जाएंगे इन 3 टीमों के कप्तान! लगातार हार से टीम का है बुरा हाल
Advertisement

वीडियोज

Patriot Review: Mammootty और Mohanlal ने थ्रिलर में दिखाया करियर-डिफाइनिंग अभिनय
Bollywood: मई का बॉक्स ऑफिस संग्राम... कौन बनेगा थिएटर्स की जान | Mysaa | Vrushakarma
Sapne Vs Everyone 2: Ambrish Verma का कमाल, एक दमदार और जरूर देखने वाली सीरीज
TMC Supreme Court Hearing:Mamata Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका!मतगणना विवाद पर याचिका खारिज
Bengal Re-Election 2026: Suvendu Vs Mamta! SC में ममता की बड़ी जंग! 'Counting' पर बड़ा फैसला!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए सेना तैयार', युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान की ट्रंप को सख्त चेतावनी
'अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए सेना तैयार', युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने PM मोदी को लिखा पत्र, अयातुल्ला खामेनेई को लेकर इस बात पर जताई नाराजगी
मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने PM मोदी को लिखा पत्र, अयातुल्ला खामेनेई को लेकर इस बात पर जताई नाराजगी
बॉलीवुड
'सड़क पर छुपकर रोता था...', 10 साल तक खुद को 'मनहूस' मानते थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक्टर ने बयां किया दर्द
'सड़क पर छुपकर रोता था...', 10 साल तक खुद को 'मनहूस' मानते थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी
क्रिकेट
समीर रिजवी पर लगे लव जिहाद के आरोप, हिंदू गर्लफ्रेंड से पढ़वाते हैं कुरान की आयतें? जानें वायरल दावों का सच
समीर रिजवी पर लगे लव जिहाद के आरोप, हिंदू गर्लफ्रेंड से पढ़वाते हैं कुरान की आयतें? जानें सच
इंडिया
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
विश्व
ईरान की आर्थिक घेराबंदी, अमेरिका की वजह से करोड़ों का नुकसान! ठप पड़ा तेल निर्यात
ईरान की आर्थिक घेराबंदी, अमेरिका की वजह से करोड़ों का नुकसान! ठप पड़ा तेल निर्यात
हेल्थ
Oats Benefits And Side Effects: क्या ओट्स खाना सच में है फायदेमंद? सुपरफूड मानकर कहीं आप भी तो नहीं कर रहे गलती
क्या ओट्स खाना सच में है फायदेमंद? सुपरफूड मानकर कहीं आप भी तो नहीं कर रहे गलती
ऑटो
Volkswagen Taigun Facelift का नया लुक कितना दमदार और कहां रह गई कमी? पढ़ें पूरा रिव्यू
Volkswagen Taigun Facelift का नया लुक कितना दमदार और कहां रह गई कमी? पढ़ें पूरा रिव्यू
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget