कौन हैं प्रफुल हिंगे? जिन्होंने IPL करियर के पहले ही ओवर में 3 विकेट लेकर रच दिया इतिहास

IPL 2026 का अपना पहला मैच खेलने उतरे प्रफुल हिंगे को 'ड्रीम डेब्यू' मिला है. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रनों का स्कोर खड़ा किया था. राजस्थान रॉयल्स को भी वैभव सूर्यवंशी पर गुमान होने लगा होगा, इसलिए उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ओपनिंग के लिए बुलाया. मगर किसने सोचा था कि प्रफुल हिंगे नाम का गेंदबाज, अपने आईपीएल डेब्यू मैच में ही सनसनी मचा देगा.

प्रफुल हिंगे पहला ओवर करने आए. सबसे पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक रन लिया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर खूंखार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बिना खाता खोले आउट हो गए. अगली 4 गेंदों के भीतर ही ध्रुव जुरेल और लुआन ड्री प्रिटोरियस भी आउट हो गए. गजब का संयोग यह रहा कि ये तीनों बल्लेबाज 'जीरो' पर आउट हो गए.

प्रफुल हिंगे इतिहास में ऐसे पहले गेंदबाज हैं, जिन्होंने IPL मैच की किसी पारी के पहले ही ओवर में 3 विकेट चटकाए हों. ऐसे की गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने पारी के पहले ओवर में 2 विकेट लिए हों, लेकिन प्रफुल 3 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं.

कौन हैं प्रफुल हिंगे?

सनराइजर्स हैदराबाद ने प्रफुल हिंगे को IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में 30 लाख रुपये में खरीदा था. SRH ने प्रफुल को बैकअप तेज गेंदबाज के रूप में खरीदा था, लेकिन आईपीएल करियर के पहले ही ओवर में इतना गजब का प्रदर्शन साबित करता है कि प्रफुल बैकअप खिलाड़ी के रूप में तो नहीं देखे जाने चाहिए.