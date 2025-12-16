हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL 2026 Auction: कौन हैं मंगेश यादव, जिनपर RCB ने लगाया बड़ा दांव; बेस प्राइस से 17 गुना ज्यादा रकम में खरीदा

IPL 2026 Auction: कौन हैं मंगेश यादव, जिनपर RCB ने लगाया बड़ा दांव; बेस प्राइस से 17 गुना ज्यादा रकम में खरीदा

Mangesh Yadav IPL Auction 2026: IPL 2026 की नीलामी में मंगेश यादव को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Dec 2025 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 की नीलामी में जब 23 साल के मंगेश यादव का नाम बोला गया, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद उनको खरीदने के लिए आतुर थीं. मंगेश यादव को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. SRH ने भी इस भारतीय गेंदबाज को खरीदने का भरसक प्रयास किया, लेकिन हैदराबाद ने 5 करोड़ से ज्यादा बोली नहीं लगाई.

मंगेश यादव बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और दमदार बैटिंग भी कर लेते हैं. खासतौर पर बाएं हाथ का तेज गेंदबाज होने के लिए मंगेश पर बोली इतनी ऊंची गई. वो मध्य प्रदेश से आते हैं, उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था, लेकिन नीलामी में RCB ने उन्हें बेस प्राइस से 17 गुना ज्यादा रकम में खरीदा है.

उनपर लगी ऊंची बोली में उनके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के प्रदर्शन का बड़ा योगदान रहा. वो इस भारतीय घरेलू टी20 टूर्नामेंट में 3 विकेट ले चुके हैं और एक पारी में बैटिंग करते हुए 28 रन भी बनाए थे. उनका जन्म 10 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश में हुआ. मंगेश दायें हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर हैं.

उन्हें MP टी20 लीग 2025 में भारतीय क्रिकेट में खूब पहचान दिलाई, जिसमें उन्होंने 14 विकेट लिए थे. वो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे. इसके अलावा बूची बाबू टूर्नामेंट में पंजाब के खिलाफ उनकी 75 रनों की पारी ने भी IPL टीमों का ध्यान खींचा होगा. 

मंगेश यादव दोनों तरफ गेंद को स्विंग करवाने में महारत रखते हैं और सटीक यॉर्कर भी फेंकते हैं. मंगेश को एक फुल पैकेज कहा जा सकता है क्योंकि वो पावरप्ले और डेथ ओवरों में प्रभावी गेंदबाजी कर सकते हैं और सबसे बड़ी खासियत यह है कि दमदार बॉलिंग के अलावा वो जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

IPL में पहली बार बिके श्रीलंका के पथुम निसांका, जेसन होल्डर 7 करोड़ में बिके; मैथ्यू शॉर्ट को भी मिला खरीदार

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 07:14 PM (IST)
Tags :
MANGESH YADAV IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction 2026 Mangesh Yadav Profile
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
दिल्ली NCR
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
क्रिकेट
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: मुस्लिम लड़की चेहरे से हिजाब हटाने पर घिरे Nitish Kumar | JDU | NDA | ABP News
New Mgnrega Bill: 'राम जी' Vs गांधी...बिल पर पक्ष-विपक्ष क्यों आमने-सामने? | VB-G RAM G | BJP
हटेगा 'बापू' का नाम..संसद में शुरू हुआ नया संग्राम?
IPO Alert: KSH International IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
India में Crypto Invest: छोटे शहरों और युवा पीढ़ी का बढ़ता रुझान| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
दिल्ली NCR
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
क्रिकेट
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
ओटीटी
Aashram Season 4 कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
'आश्रम S4' कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
फूड
Small Guava Benefits: छोटा अमरूद क्यों होता है ज्यादा फायदेमंद, बड़े अमरूद से कैसे है बेहतर?
छोटा अमरूद क्यों होता है ज्यादा फायदेमंद, बड़े अमरूद से कैसे है बेहतर?
ट्रेंडिंग
Video: क्या सच में गिरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जान हैरान रह जाएंगे आप
क्या सच में गिरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जान हैरान रह जाएंगे आप
यूटिलिटी
गूगल पर गलती से भी ये चीजें न कर लेना सर्च, घर से उठा ले जाएगी पुलिस
गूगल पर गलती से भी ये चीजें न कर लेना सर्च, घर से उठा ले जाएगी पुलिस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget