IPL 2026 के ऑक्शन में आकिब डार चर्चा का केंद्र बन गए हैं, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. आखिर कौन हैं आकिब डार, जिनके लिए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ से भी बड़ी बोली लगा दी. दायें हाथ से तेज गेंदबाजी करने वाले आकिब नबी के लिए सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स ही नहीं सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी पूरा जोर लगाया.

29 वर्षीय आकिब नबी डार जम्मू कश्मीर से आते हैं. उन्होंने पिछले महीनों भारतीय घरेलू क्रिकेट में खूब तहलका मचाया है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अब तक उन्होंने 7 मैचों में 15 विकेट लिए हैं. इस टूर्नामेंट में उनका इकॉनमी रेट 8 से भी कम है और उनकी सबसे बड़ी खासियत गेंद को स्विंग करवाना है. आकिब नबी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने नेट गेंदबाज रह चुके हैं.

आकिब नबी डार इससे पहले रणजी ट्रॉफी में भी कमाल का प्रदर्शन करके आ रहे हैं. रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के पहले चरण में वो 5-विकेट हॉल लेने वाले अकेले तेज गेंदबाज रहे. रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में वो 9 पारियों में अब तक 29 विकेट चटका चुके हैं. उनके इस प्रदर्शन ने जम्मू-कश्मीर को नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करने में मदद की.

पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में भी आकिब नबी बहुत शानदार लय में दिखे थे. उन्होंने पिछले सीजन 13.93 के बेहतरीन गेंदबाजी औसत से 44 विकेट लिए थे. नबी के टी20 करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 34 मैचों में 43 विकेट लिए हैं. 29 लिस्ट-A मैचों के करियर में उन्होंने 42 विकेट लेने के साथ-साथ 351 रन भी बनाए हैं. वहीं फर्स्ट-क्लास करियर में अब तक 36 मैच खेलकर 125 विकेट ले चुके हैं और बल्ले से 870 रन बनाए हैं. फर्स्ट-क्लास करियर में उनके नाम एक फिफ्टी भी है.