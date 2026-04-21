कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री

दानिश मालेवार (Danish Malewar) बीते सोमवार गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के 30वें लीग मैच में मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग पर उतरे. रोहित इंजरी के चलते मैच का हिस्सा नहीं बन सके. कप्तान हार्दिक पांड्या ने दानिश को आईपीएल का डेब्यू कैप दिया. दानिश के टीम में आते ही उनके धर्म को लेकर चर्चा तेज हो गई. दरअसल नाम 'दानिश' के साथ शुरू होता है, जो मुस्लिम समाज में देखने को मिलता हैं, लेकिन नाम 'मालेवार' के साथ खत्म होता है. इससे फैंस के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गई. यहां आपको इसी का जवाब मिलेगा कि आखिर दानिश मालेवार का धर्म क्या है.

बता दें कि 22 साल के दानिश विदर्भ के नागपुर से आते हैं. उनका जन्म 08 अक्टूबर 2003 को हुआ था. वह विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. इसके अलावा वह दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन के लिए खेल चुके हैं.

दानिश मालेवार का धर्म क्या है?

अब सवाल आता है कि दानिश मालेवार का धर्म क्या है? पहले तो आपको बता दें कि उनका पूरा नाम 'दानिश विष्णु मालेवार' है. उनका ताल्लुक हिंदू धर्म से है. उनके नाम में 'विष्णु' से साफ हो जाता है कि वह हिंदू धर्म से आते हैं.

दानिश मालेवार की आईपीएल में एंट्री कैसे हुई?

दानिश ने अब तक अपने करियर में 15 फर्स्ट क्लास मैच खेल लिए हैं. इसके अलावा उन्होंने रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला सिर्फ एक टी20 खेला, जो आईपीएल 2026 में मुंबई के लिए गुजरात के खिलाफ खेला. फर्स्ट क्लास की 26 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 49.42 की औसत से 1285 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 203 रनों का रहा. यह स्कोर उन्होंने दिलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इसके अलावा विदर्भ टी20 लीग में दानिश ने 9 मैचों में 783 रन बनाकर अपना जौहर दिखाया था. इस प्रदर्शन के बाद उनकी मुंबई इंडियंस में एंट्री हुई.

मुंबई इंडियंस ने कितनी कीमत में खरीदा?

मुंबई ने दानिश मालेवार को आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में 30 लाख रुपये की कीमत पर खरीदा था. यह उनका बेस प्राइज था.

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