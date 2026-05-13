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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB vs KKR: अगर बारिश में धुला बेंगलुरू और कोलकाता का मैच, तो किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? जानें नियम

RCB vs KKR: अगर बारिश में धुला बेंगलुरू और कोलकाता का मैच, तो किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? जानें नियम

RCB vs KKR Rain Chances: IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच रायपुर में खेला जाएगा. अगर मैच बारिश में धुला तो जानिए किसे फायदा होगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 May 2026 05:37 PM (IST)
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IPL 2026 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच खेला जाएगा. एक तरफ RCB 16 अंकों के जादुई आंकड़े तक पहुंच कर प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की करना चाहेगी, दूसरी ओर कोलकाता को प्लेऑफ की उम्मीद जीवित रखनी है तो हर हाल में बेंगलुरू को हराना होगा. यह मैच रायपुर में खेला जाना है, जहां बुधवार को बारिश की संभावना है. अगर यह मुकाबला बारिश में धुल जाता है, तो जान लीजिए दोनों टीमों के प्लेऑफ की उम्मीदों को कितना बड़ा झटका लग सकता है.

रायपुर में दिन के समय बारिश का अनुमान है, लेकिन मैच के दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन बारिश आने की बहुत कम संभावना है. इसलिए बेंगलुरू और कोलकाता के बीच पूरा 40 ओवर का मैच खेले जाने की संभावना बनी रहेगी.

अगर बारिश में धुला मैच तो...

अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच बारिश में धुल जाता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. ऐसे में बेंगलुरू के 12 मैचों में 15 पॉइंट्स हो जाएंगे, दूसरी ओर कोलकाता के 10 अंक हो जाएंगे. ऐसा होने पर RCB अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी रहेगी, जबकि कोलकाता एक स्थान के फायदे के साथ सातवें पायदान पर आ जाएगी.

यह भी पढ़ें: मुंबई-लखनऊ बाहर, अब हैदराबाद समेत इन 4 टीमों का पत्ता कटना तय! देखें प्लेऑफ का सबसे बड़ा प्रिडिक्शन

क्या KKR हो जाएगी बाहर!

आज का मैच बारिश से रद्द हुआ तो बेंगलुरू के 15 अंक हो जाएंगे, जिसके बाद उसे 2 मैच और खेलने होंगे. उसके बाद आरसीबी अगले 2 मैचों में एक भी जीत दर्ज कर लेती है तो 17 अंकों के साथ उसका प्लेऑफ में जाना लगभग पक्का हो जाएगा. दोनों मैच जीतने पर उसके 19 अंक हो सकते हैं.

बेंगलुरू के खिलाफ मैच रद्द होने पर कोलकाता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मौजूदा स्थिति को देखा जाए, तो KKR की टीम अधिकतम 17 अंकों तक पहुंच सकती है. 16 पॉइंट्स को वह जादुई आंकड़ा माना जाता है, जहां से टीम प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेती है. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 May 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
RCB Vs KKR Royal Challengers Bengaluru KOLKATA KNIGHT RIDERS
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