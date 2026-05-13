अगर बारिश में धुला बेंगलुरू और कोलकाता का मैच, तो किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

IPL 2026 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच खेला जाएगा. एक तरफ RCB 16 अंकों के जादुई आंकड़े तक पहुंच कर प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की करना चाहेगी, दूसरी ओर कोलकाता को प्लेऑफ की उम्मीद जीवित रखनी है तो हर हाल में बेंगलुरू को हराना होगा. यह मैच रायपुर में खेला जाना है, जहां बुधवार को बारिश की संभावना है. अगर यह मुकाबला बारिश में धुल जाता है, तो जान लीजिए दोनों टीमों के प्लेऑफ की उम्मीदों को कितना बड़ा झटका लग सकता है.

रायपुर में दिन के समय बारिश का अनुमान है, लेकिन मैच के दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन बारिश आने की बहुत कम संभावना है. इसलिए बेंगलुरू और कोलकाता के बीच पूरा 40 ओवर का मैच खेले जाने की संभावना बनी रहेगी.

अगर बारिश में धुला मैच तो...

अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच बारिश में धुल जाता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. ऐसे में बेंगलुरू के 12 मैचों में 15 पॉइंट्स हो जाएंगे, दूसरी ओर कोलकाता के 10 अंक हो जाएंगे. ऐसा होने पर RCB अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी रहेगी, जबकि कोलकाता एक स्थान के फायदे के साथ सातवें पायदान पर आ जाएगी.

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क्या KKR हो जाएगी बाहर!

आज का मैच बारिश से रद्द हुआ तो बेंगलुरू के 15 अंक हो जाएंगे, जिसके बाद उसे 2 मैच और खेलने होंगे. उसके बाद आरसीबी अगले 2 मैचों में एक भी जीत दर्ज कर लेती है तो 17 अंकों के साथ उसका प्लेऑफ में जाना लगभग पक्का हो जाएगा. दोनों मैच जीतने पर उसके 19 अंक हो सकते हैं.

बेंगलुरू के खिलाफ मैच रद्द होने पर कोलकाता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मौजूदा स्थिति को देखा जाए, तो KKR की टीम अधिकतम 17 अंकों तक पहुंच सकती है. 16 पॉइंट्स को वह जादुई आंकड़ा माना जाता है, जहां से टीम प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेती है.

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