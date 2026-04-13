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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: विराट कोहली को लगी 'गंभीर चोट', क्या आगे आईपीएल 2026 में खेल पाएंगे मैच?

IPL 2026: विराट कोहली को लगी 'गंभीर चोट', क्या आगे आईपीएल 2026 में खेल पाएंगे मैच?

IPL-MI vs RCB: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और मुंबई इंडियन के बीच हुए मुकाबले के दौरान पूर्व कप्तान विराट कोहली को चोट लग गई.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Apr 2026 01:55 PM (IST)
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IPL 2026 MI Vs RCB: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और मुंबई इंडियन के बीच हुए मुकाबले के दौरान पूर्व कप्तान विराट कोहली को चोट लग गई. यह आईपीएल का 20वां मुकाबला था. मुंबई इंडियंस के रन चेंज के दौरान विराट कि जगह जैकब बेथेल ने फील्डिंग की. आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में कहा, 'मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी ठीक हैं.'

कोहली की जगह फील्डिंग करते दिखे जैकब बेथेल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) ने मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया. उस बीच विराट को स्टेडियम में ना देख सबको बड़ा झटका लगा. कॉममेंटेर साइमंडूल ने बताया कि उन्हें टखने में चोट लग गई है. मैच के बाद कप्तान रजत पाटीदार और ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने भरोसा दिलाया कि कोहली ठीक हो जाएंगे. दोनों को चोट की गंभीरता के बारे में पक्की जानकारी नहीं थी.

कप्तान रजत और ऑलराउंडर क्रुणाल ने क्या कहा

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेसन में कहा, 'मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी ठीक हैं.' वहींं ऑलराउंडर  क्रुणाल ने पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैंने अभी फिजियो से बात नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि वह ठीक हो जाएंगे. चिंता की कोई बात नहीं है.'

साल्ट और विराट की जोड़ी ने बनाए 128 रन 

मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए पारी की शुरुआत फिल साल्ट और विराट कोहली ने की. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB ने धमाकेदार शुरुआत की. इसमे फिल साल्ट के साथ मिलकर विराट कोहली ने 120 रन कि ओपनिंग साझेदारी में अहम भूमिका निभाई और दूसरे छोर को थामे रखा. साल्ट ने 36 गेंदों में 6 छक्का और 6 चौकों से बनाए 78 रन. वही विराट ने 38 गेंदों में 50 रन बनाए. विराट हार्दिक पाण्ड्य की गेंद पर 15वें ओवर में आउट हो गए. 

विराट कोहली को चोट से उबरने का कुछ दिन का समय मिलेगा. आरसीबी का अगला मुकाबला 15 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायन्ट्स के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर होगा. 

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Published at : 13 Apr 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
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