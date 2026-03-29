Virat Kohli Drops An Easy Catch Against Sunrisers Hyderabad: क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली की फुर्ती और उनकी फील्डिंग की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में ठीक इसके विपरीत देखने को मिला. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले के दौरान विराट कोहली ने एक बेहद आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. ये वाकया 18वें ओवर का है जब भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर अनिकेत वर्मा ने लॉन्ग-ऑन की दिशा में एक ऊंचा शॉट खेला. विराट गेंद की तरफ लपके जरूर, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटककर जांघ से टकराती हुई नीचे गिर गई.

अनुष्का शर्मा का रिएक्शन हुआ वायरल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मैच का सबसे मजेदार पल तब आया जब कैमरे का रुख स्टैंड्स की ओर हुआ. पति विराट कोहली को आसान सा कैच छोड़ते देख अनुष्का शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाईं. स्टैंड्स में बैठी अनुष्का की हंसने की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस इस मोमेंट को खूब शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि विराट की इस गलती पर उनकी पत्नी का रिएक्शन सबसे सटीक था. हालांकि, बाद में विराट ने ही अनिकेत वर्मा का कैच पकड़ा और अपनी गलती सुधारी थी.

Virat Kohli drops a catch and Anushka was literally laughing 😂🤣🤣 pic.twitter.com/OzfMPFydTQ — TAUKIR (@iitaukir) March 28, 2026

जैकब डफी ने गेंदबाजी में दिखाया जलवा

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लिए न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज जैकब डफी ने शुरुआत में ही कहर बरपाया. डफी ने अपनी उछाल और सटीक गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया. उन्होंने अपने स्पेल में 22 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए.

आरसीबी की एकतरफा जीत में चला विराट का बल्ला

सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा दिए गए 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने इस मुकाबले को बेहद आसानी से जीत लिया. देवदत्त पडिक्कल ने शुरुआत में ही 26 गेंदों में 61 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर जीत की नींव रखी, जबकि कैच छोड़ने की भरपाई विराट कोहली ने बल्ले से की. उन्होंने 38 गेंदों में नाबाद 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जबकि कप्तान रजत पाटीदार ने भी 12 गेंदों आतिशी अंदाज में 31 रन बनाए. इस मुकाबले को आरसीबी ने महज 15.4 ओवर में 6 विकेट से जीत दर्ज कर इस सीजन का अपना विजयी आगाज किया.