हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ विराट कोहली ने छोड़ा आसान-सा कैच, अनुष्का शर्मा नहीं रोक पाईं अपनी हंसी, कैमरे में कैद हुआ ये नजारा

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ विराट कोहली ने छोड़ा आसान-सा कैच, अनुष्का शर्मा नहीं रोक पाईं अपनी हंसी, कैमरे में कैद हुआ ये नजारा

आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए ओपनिंग मैच में विराट कोहली ने एक आसान सा कैच छोड़ा, जिसके बाद स्टैंड्स में बैठीं उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी हंसने लगीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 29 Mar 2026 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli Drops An Easy Catch Against Sunrisers Hyderabad: क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली की फुर्ती और उनकी फील्डिंग की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में ठीक इसके विपरीत देखने को मिला. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले के दौरान विराट कोहली ने एक बेहद आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. ये वाकया 18वें ओवर का है जब भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर अनिकेत वर्मा ने लॉन्ग-ऑन की दिशा में एक ऊंचा शॉट खेला. विराट गेंद की तरफ लपके जरूर, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटककर जांघ से टकराती हुई नीचे गिर गई.

अनुष्का शर्मा का रिएक्शन हुआ वायरल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मैच का सबसे मजेदार पल तब आया जब कैमरे का रुख स्टैंड्स की ओर हुआ. पति विराट कोहली को आसान सा कैच छोड़ते देख अनुष्का शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाईं. स्टैंड्स में बैठी अनुष्का की हंसने की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस इस मोमेंट को खूब शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि विराट की इस गलती पर उनकी पत्नी का रिएक्शन सबसे सटीक था. हालांकि, बाद में विराट ने ही अनिकेत वर्मा का कैच पकड़ा और अपनी गलती सुधारी थी.

जैकब डफी ने गेंदबाजी में दिखाया जलवा

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लिए न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज जैकब डफी ने शुरुआत में ही कहर बरपाया. डफी ने अपनी उछाल और सटीक गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया. उन्होंने अपने स्पेल में 22 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए.

आरसीबी की एकतरफा जीत में चला विराट का बल्ला

सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा दिए गए 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने इस मुकाबले को बेहद आसानी से जीत लिया. देवदत्त पडिक्कल ने शुरुआत में ही 26 गेंदों में 61 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर जीत की नींव रखी, जबकि कैच छोड़ने की भरपाई विराट कोहली ने बल्ले से की. उन्होंने 38 गेंदों में नाबाद 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जबकि कप्तान रजत पाटीदार ने भी 12 गेंदों आतिशी अंदाज में 31 रन बनाए. इस मुकाबले को आरसीबी ने महज 15.4 ओवर में 6 विकेट से जीत दर्ज कर इस सीजन का अपना विजयी आगाज किया.

Published at : 29 Mar 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Cricket News VIRAT KOHLI Jacob Duffy RCB Vs SRH INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ विराट कोहली ने छोड़ा आसान-सा कैच, अनुष्का शर्मा नहीं रोक पाईं अपनी हंसी, कैमरे में कैद हुआ ये नजारा
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ विराट कोहली ने छोड़ा आसान-सा कैच, अनुष्का शर्मा नहीं रोक पाईं अपनी हंसी, कैमरे में कैद हुआ ये नजारा
आईपीएल 2026
IPL 2026 के पहले मैच में विराट कोहली ने रचा इतिहास, बना दिया ऐसा रिकॉर्ड जिसका टूटना बेहद मुश्किल
IPL 2026 के पहले मैच में विराट कोहली ने रचा इतिहास, बनाया ऐसा रिकॉर्ड जिसका टूटना बेहद मुश्किल
आईपीएल 2026
आरसीबी ने 202 रन का टारगेट आसानी से किया चेज, ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
आरसीबी ने 202 रन का टारगेट आसानी से किया चेज, ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
आईपीएल 2026
RCB ने जीत के साथ किया IPL 2026 का आगाज, SRH को रौंदा; विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल चमके
RCB ने जीत के साथ किया IPL 2026 का आगाज, SRH को रौंदा; विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल चमके
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी रिपोर्ट में बेनकाब हुआ पाकिस्तान, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर! चौंकाने वाला खुलासा!
US रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर, चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
टेलीविजन
सुरभि ज्योति ने मिनी व्हाइट ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेगनेंसी ग्लो, वायरल हुई फोटोज
सुरभि ज्योति ने मिनी व्हाइट ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेगनेंसी ग्लो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
LIVE: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
हेल्थ
Immunotherapy Cancer Treatment: क्या कैंसर से खुद लड़ सकता है हमारा शरीर, जानें कैसे काम करती है इम्यूनोथेरेपी और कब असरदार?
क्या कैंसर से खुद लड़ सकता है हमारा शरीर, जानें कैसे काम करती है इम्यूनोथेरेपी और कब असरदार?
शिक्षा
Teen Study Tips : बच्चों की स्टडी टेबल पर न रखें ये 5 आइटम्स, पढ़ाई पर पड़ता है भारी असर, यहां देखें पूरी लिस्ट
बच्चों की स्टडी टेबल पर न रखें ये 5 आइटम्स, पढ़ाई पर पड़ता है भारी असर, यहां देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget