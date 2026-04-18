'आगे जाकर भारतीय क्रिकेट का…', ललित मोदी ने वैभव सूर्यवंशी पर दिया ऐसा बयान जो हो गया वायरल

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व आईपीएल कमिश्नल ललित मोदी ने राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी बात कही है. ललित मोदी ने कहा जब उन्होंने पिछले सीजन वैभव को खेलते देखा तो यकीन नहीं कर पाए कि ये सिर्फ 14 साल का खिलाड़ी है. ललित ने गूगल पर जाकर इसको पता किया.

भारत का नया चेहरा वैभव सूर्यवंशी

ललित मोदी ने वैभव सूर्यवंशी की बात करते हुए बताया कि ' वह भविष्य में भारतीय क्रिकेट का चेहरा हैं.' उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के इस युवा ओपनर की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की. 15 साल के सूर्यवंशी अपनी बल्लेबाजी से इस सीजन खूब धूम मचा रहे हैं और अपनी डेब्यू सीजन कि लय को बरकरार किए हुए हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 10 अप्रैल को उन्होंने 26 गेंद में 78 रन की तूफानी पारी खेली. आईपीएल 2026 में वह फिलहाल ऑरेंज कैप की दौड़ में सातवें स्थान पर हैं और राजस्थान रॉयल्स के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने पांच मैचों में 40.00 की औसत और 263.15 के स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाए हैं. इस दौरान वह दो अर्धशतक भी लगा चुके हैं.

मैंने गूगल किया क्या ये बच्चा 14 साल का है...

ओवरलैप क्रिकेट पार माइकल वॉन से बात करते हुए ललित मोदी ने बताया कि जब 2025 की आईपीएल में सूर्यवंशी ने डेब्यू किया था, तब उन्हे यकीन नहीं हुआ कि यह खिलाड़ी सिर्फ 14 साल का है. उन्होंने यह भी कहा 'मैं कह सकता हूं कि यह बच्चा आगे जाकर भारत का चेहरा बनेगा. उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास है, वह देखिए. मेरा बेटा भी 14 साल का है... मैंने जब इस बच्चे को बल्लेबाजी करते देखा, तो मुझे लगा यह मुमकिन नहीं है, मैं सपना देख रहा हूं. क्या वाकई यह बच्चा 14 साल का है? सच में? मैंने गूगल किया, लोगों से पूछा, ‘क्या ये सच है या कोई मजाक कर रहा है? और मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे, मैं देख रहा था. एक बार नहीं, दो बार नहीं, इस लड़के ने सबको पीछे छोड़ दिया.'

मोदी ने कहा भारत में और भी कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन शानदार है और इसका श्रेय आईपीएल को जाता है. अच्छी बात यह है कि हमारे देश में ऐसे करीब 50 और खिलाड़ी हैं. यही आईपीएल का कमाल है, इसने लोगों के लिए एक नया मंच खोल दिया है, जिससे वे आगे बढ़ने का सपना देख सकते हैं.'

सूर्यवंशी पिछले साल तब सुर्खियों में आए जब संजू सैमसन चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे. उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ डेब्यू किया था और राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग की थी.

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