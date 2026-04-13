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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026वैभव सूर्यवंशी से छिनी IPL 2026 की ऑरेंज कैप, SRH के 2 सूरमा निकले सबसे आगे

वैभव सूर्यवंशी से छिनी IPL 2026 की ऑरेंज कैप, SRH के 2 सूरमा निकले सबसे आगे

IPL 2026 Orange Cap: राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से ऑरेंज कैप छिन गई है. अब सनराइजर्स हैदराबाद के 2 बल्लेबाज उनसे आगे निकल गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Apr 2026 08:54 PM (IST)
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IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच से पहले ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के पास थी. अब उनसे ऑरेंज कैप छिन गई है. सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन और उसी टीम के कप्तान ईशान किशन 15 वर्षीय बल्लेबाज से आगे निकल गए हैं. खासतौर पर ईशान ने फिफ्टी लगाकर ऑरेंज कैप की सूची में बहुत लंबी छलांग लगाई है. फिलहाल ऑरेंज कैप क्लासेन के पास है.

अब ऑरेंज कैप सनराइजर्स हैदराबाद के ही हेनरिक क्लासेन के पास है. राजस्थान के खिलाफ मैच में ईशान किशन ने 44 गेंद में 91 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. यह मौजूदा सीजन में उनका दूसरा अर्धशतक है. आईपीएल 2026 टूर्नामेंट में अब उनके 213 रन हो गए हैं.

वहीं SRH में ईशान किशन के साथी खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने हैदराबाद-राजस्थान मैच से पूर्व 184 रन बना लिए थे. वो 30 रन बनाते ही ऑरेंज कैप की रेस में वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन, दोनों से आगे निकल गए.

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन

  • 214+ रन - हेनरिक क्लासेन (SRH)
  • 213 रन - ईशान किशन (SRH)
  • 200 रन - वैभव सूर्यवंशी (RR)
  • 195 रन - रजत पाटीदार (RCB)

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया था. उन्हें संभव ही इम्पैक्ट प्लेयर बनाकर बल्लेबाजी के लिए लाया जाएगा. वैभव अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं तो इसी मैच में ऑरेंज कैप को दोबारा हासिल कर सकते हैं.

हेनरिक क्लासेन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 40 रन बनाए, जिससे सीजन में उनके कुल रन 224 हो गए हैं. वैभव को उनसे आगे निकलकर ऑरेंज कैप हासिल करनी है तो कम से कम आज के मैच में 25 रन बनाने होंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Apr 2026 08:49 PM (IST)
Tags :
Orange Cap Heinrich Klaasen ISHAN KISHAN Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
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