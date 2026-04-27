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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026'वैभव सूर्यवंशी के बैट में AI चिप', IPL 2026 के बीच अजीब दावा; लैब भेजने की हुई मांग

'वैभव सूर्यवंशी के बैट में AI चिप', IPL 2026 के बीच अजीब दावा; लैब भेजने की हुई मांग

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को लेकर अजीबो-गरीब दावा सामने आया, जिसमें कहा गया कि वैभव छक्के लगाने के लिए अपने बल्ले में 'AI चिप' का इस्तेमाल कर रहे हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 27 Apr 2026 06:11 PM (IST)
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Vaibhav Sooryavanshi Bat AI Chip: वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़ था. यह आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक रहा, जिसे देख पाकिस्तानी बौखला गए और वैभव के बल्ले में AI चिप होने का बेतुका आरोप लगाया. यह ऐसा पहला मौका नहीं है कि जब किसी भारतीय क्रिकेटर के शानदार प्रदर्शन पर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा आरोप लगा हो.

जहां वैभव ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया से तारीफें बटोर रहे हैं, वहां पाकिस्तान में दुनिया से कुछ अलग हटकर ही बातें होती नजर आ रही हैं. पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट नौमान नियाज ने वैभव के बल्ले में चिप होने का इल्जाम लगाया.

बल्ला लैब में भेजने की कही बात 

हमारी वेब डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए नौमान नियाज ने कहा, "इस बारे में सोचिए. वो लड़का क्या है? उसका बल्ला चेक करवाइए. जैसे WADA (World Anti-Doping Agency) डोप टेस्ट करवाता है, वैसे ही उनका बल्ला टेस्ट के लिए लैब में भेजिए. वह संभवत: बल्ले में 'AI चिप' का इस्तेमाल करता है."

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, "क्या खिलाड़ी है? मुझे एहसास हो रहा था कि वह स्लो खेल रहा था. इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया- यह क्या लड़का है. जब आप 18 साल के होते हैं, तो आपके बॉडी मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स बनाते हैं. वह सिर्फ 16 साल का है. वह तब पैदा हुआ था, जब विराट कोहली वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे."

यह भी पढ़ें: IPL के नंबर-1 गेंदबाज बन गए मोहसिन खान, 5 विकेट लेकर रचा इतिहास; रिकॉर्ड उड़ा देगा होश

सीजन में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन

मौजूदा सीजन में वैभव का बल्ला जमकर बोल रहा है. वह 8 मैचों की 8 पारियों में बैटिंग करते हुए 59.50 की औसत और 187.89 के स्ट्राइक रेट से 357 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं. 

वहीं वैभव के आईपीएल करियर पर नजर डाली जाए, तो अब तक उन्होंने 15 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 15 पारियों में बैटिंग करते हुए वैभव ने 40.60 की औसत और 222.26 के स्ट्राइक रेट से 609 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं. 

 

यह भी पढ़ें: Watch: 'फोटो खिंचवाने के लिए पैसे लेता हूं', IPL 2026 के बीच वैभव सूर्यवंशी की अनोखी मांग; चौक गए फैंस

Published at : 27 Apr 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Pakistan IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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