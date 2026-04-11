'ये जानबूझकर ऐसा करता है ताकि...', वैभव सूर्यवंशी की चाल समझ गए इरफान, अपने बेटे से भी की तुलना

इरफान पठान का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी सोचकर आते हैं कि विरोधी टीम के सबसे बड़े गेंदबाज पर प्रहार करना है, चाहे गेंद कितनी भी अच्छी क्यों न हो. पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि वैभव को लेकर मेरी एक थ्योरी है, वह जानबूझकर सबसे बड़े गेंदबाज को टारगेट करते हैं. उनके सामने बड़े बड़े गेंदबाज गेंदबाजी करने से डर रहे हैं. पठान ने उनकी तुलना अपने 9 साल के बेटे से भी की.

स्टार स्पोर्ट्स द्वारा जारी वीडियो में इरफान पठान ने कहा, "समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छी गेंद पर भी मारता है, सामने बड़ा गेंदबाज है तब भी मारता है. लेकिन मेरी एक थ्योरी है, मुझे लगता है कि ये 15 साल का बंदा (वैभव सूर्यवंशी) जानबूझकर ऐसा करता है. मुझे लगता है ये बड़े गेंदबाज को जानबूझकर टारगेट करता है. इसको लगता है कि अच्छा आप मंझे हुए और बड़े बॉलर हो, चलिए आपको ही टारगेट करता हूं. ये मेरी थ्योरी है."

तभी उनके साथ बैठे हरभजन सिंह मजाकिए अंदाज में कहते हैं कि, "किसी बड़े गेंदबाज को भी तो बोलो कि उसको टारगेट करे." भज्जी भी कहते हैं कि ये बंदा कमाल है.

मैंने ऐसा नहीं देखा

इरफान पठान ने आगे कहा, "मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, 15 साल की उम्र में किसी को ऐसा नहीं देखा. हम जब इसे देखते हैं तो लगता है हमारे भी बच्चे हैं. मेरा 9 साल का बेटा है." फिर भज्जी कहते हैं, "ये जोश हेजलवुड आया, उन्हें लगा कि मैं इतना तगड़ा गेंदबाज हूं. आज वैभव के हत्थे चढ़ गया, 19 रन का ओवर गया."

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मैं गेंदबाज को नहीं देखता- वैभव सूर्यवंशी

वैभव ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 26 गेंदों में 78 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके लगाए. मैच के बाद वैभव ने बड़े गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी शैली को लेकर कहा कि वह जब खेलते हैं तो ये नहीं देखता कि गेंदबाज कौन है.