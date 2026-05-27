टूटते-टूटते रह गया IPL का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में ठोके 97 रन

Vaibhav Sooryavanshi, SRH vs RR Eliminator: राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के एलिमिनेटर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों की मदद से 97 रन स्कोर किए. वैभव ने 28 गेंदों में 97 रन स्कोर कर लिए थे. 29वीं गेंद पर वह कैच के जरिए आउट हो गए. इस पारी की बदौलत वैभव आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज शतक बनाने से चूक गए. सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दिग्गज क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. गेल ने 2013 के आईपीएल में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में शतक पूरा किया था.

वैभव के पास रिकॉर्ड तोड़ने का पूरा मौका था. वह 29 गेंदों में शतक पूरा कर सकते थे, क्योंकि 28 गेंद में 97 रन तक पहुंच गए थे. 29वीं गेंद पर बाउंड्री लगाकर वह इतिहास रच सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सके. वैभव को प्रफुल्ल हिंगे ने अपना शिकार बनाया.

प्लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक का बनाया रिकॉर्ड

भले ही वैभव सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए हैं, लेकिन उन्होंने 16 गेंदों में फिफ्टी लगाकर प्लेऑफ के इतिहास में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड कायम कर दिया. वैभव संयुक्त रूप से लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं. सुरेश रैना ने 2014 के आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए 16 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की थी.

16 गेंद - सुरेश रैना बनाम पंजाब किंग्स, वानखेड़े, 2014

16 गेंद - वैभव सूर्यवंशी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, मुल्लनपुर, 2026*

17 गेंद - एडम गिलक्रिस्ट बनाम दिल्ली कैपिटल्स, सेंचुरियन, 2009

20 गेंद - एमएस धोनी बनाम मुंबई इंडियंस, बेंगलुरु, 2012

21 गेंद - ड्वेन स्मिथ बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली, 2013

21 गेंद - वीरेंद्र सहवाग बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, वानखेड़े, 2014

21 गेंद - रजत पाटीदार बनाम गुजरात टाइटंस, धर्मशाला, 2026

एक सीजन में लगा दिए सबसे ज्यादा छक्के

वैभव आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. गेल ने 2012 के सीजन में 59 छक्के लगाए थे. अब वैभव उनके आगे निकल गए हैं.

65* छक्के - वैभव सूर्यवंशी (2026)

59 छक्के - क्रिस गेल (2012)

52 छक्के - आंद्रे रसेल (2019)

51 छक्के - क्रिस गेल (2013)

45 छक्के - जोस बटलर (2022)

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