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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Vaibhav Sooryavanshi Injury: वैभव सूर्यवंशी को लगी चोट, क्या नहीं खेलेंगे अगला मैच? जानें अपडेट 

Vaibhav Sooryavanshi Injury: वैभव सूर्यवंशी को लगी चोट, क्या नहीं खेलेंगे अगला मैच? जानें अपडेट 

Vaibhav Sooryavanshi: हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मुश्किल में दिखाई दिए थे. तो आइए जानते हैं कि क्या वह अगला मैच खेलेंगे या नहीं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 26 Apr 2026 12:44 PM (IST)
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Vaibhav Sooryavanshi Injury Update: वैभव सूर्यवंशी ने बीते शनिवार (25 अप्रैल) सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 37 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्के लगाकर 103 रनों की पारी खेली. उनकी इस पारी ने फैंस का काफी मनोरंजन किया. लेकिन इसी बीच उनकी इंजरी को लेकर आई खबर ने फैंस को परेशानी में डाल दिया. तो आइए जानते हैं कि वैभव की चोट कितनी गंभीर है? क्या वह अगला मैच खेल पाएंगे या नहीं. 

मैच की दूसरी पारी में फील्डिंग के दौरान वैभव लंगड़ाते हुए नजर आए. इसके बाद फिजियो ने उन्हें ट्रीटमेंट दिया. उनकी इंजरी ने जाहिर तौर पर राजस्थान के फैंस की टेंशन बढ़ा दी है. 15 वर्षीय बल्लेबाज की इंजरी पर फ्रेंचाइजी के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने अपडेट शेयर किया. 

वैभव की इंजरी पर क्या बोले बैटिंग कोच?

बैटिंग कोच ने कहा, "उन्हें अपनी हैमस्ट्रिंग पर कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन अब वह ठीक दिख रहे हैं. उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया और अब ठीक हैं. हम एक या दो दिन में और जानेंगे, लेकिन कुछ गंभीर नहीं लग रहा है."

क्या नहीं खेलेंगे अगला मैच?

बैटिंग कोच ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि वैभव अगले मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं. फ्रेंचाइजी ने भी इस बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वैभव अगला मैच खेलते हैं या नहीं. राजस्थान का अगला मुकाबला 28 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुल्लांपुर में होगा.  

ऑरेंज कैप की रेस में वैभव सूर्यवंशी 

वैभव ऑरेंज कैप की रेस में बरकरार हैं. उन्होंने अब तक 8 मैचों की 8 पारियों में 44.62 की औसत और 234.87 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 357 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकल चुके हैं. इस प्रदर्शन के साथ वह सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं. फिलहाल ऑरेंज कैप अभिषेक शर्मा के सिर पर सजा हुआ है, जिन्होंने 8 मैचों में 380 रन बना लिए हैं. 

 

यह भी पढ़ें: आज चेन्नई और गुजरात का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब

Published at : 26 Apr 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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