266 का स्ट्राइक रेट, 18 छक्के और 18 चौके; वैभव का 'दोहरा शतक'; ऑरेंज कैप पर जमाया कब्जा

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने आईपीएल 2026 के 16वें लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शानदार पारी खेलकर ऑरेंज अपने सिर पर सजा लिया है. वह अब टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं. इसके साथ वैभव ने दोहरा शतक भी पूरा कर लिया है.

सीजन में वैभव सबसे ज्यादा 18 छक्के भी जड़ चुके हैं. चौके लगाने के मामले में वह दूसरे पायदान पर मौजूद हैं. इस लिस्ट में उन्हीं की टीम के ओपनर यशस्वी जायसवाल पहले नंबर पर हैं. जायसवाल 19 चौके लगा चुके हैं. वैभव के बल्ले से 18 चौके निकले हैं.

ऑरेंज कैप के साथ वैभव का दोहरा शतक

वैभव ने सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज अपने सिर पर सजाया और उन्होंने दोहरा शतक भी पूरा कर लिया है. दरअसल, सीजन में उनके 200 रन हो गए हैं. फिलहाल वैभव 200 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. यह स्कोर वैभव ने 4 मैचों की 4 पारियों में 50 की औसत और 266.67 स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकल चुके हैं.

आरसीबी के खिलाफ 28 गेंद में बनाए 78 रन

बेंगलुरु के खिलाफ रन चेज करते हुए वैभव ने 26 गेंदों में 78 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए. वैभव की इस पारी ने 200 से ज्यादा के रन चेज को राजस्थान के लिए एकतरफा कर दिया था.

पहले मैच में फिफ्टी लगाकर की शुरुआत

राजस्थान ने सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई के खिलाफ खेला. इस मैच में वैभव ने सिर्फ 17 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्के लगाकर 52 रनों की पारी खेली. फिर गुजरात के खिलाफ दूसरे मैच में वैभव ने 31 रन स्कोर किए. तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ वैभव के बल्ले से 39 रनों की पारी निकली. आरसीबी के खिलाफ चौथे मैच में 78 रन बनाए. इस तरह वह लगातार शानदार पारियों को अंजाम दे रहे हैं. अब राजस्थान को अगला मुकाबला 13 अप्रैल सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलना है. यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

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