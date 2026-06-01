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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026वैभव सूर्यवंशी ने सिएरा कार से साथ जीते ढेरों इनाम, जानें कुल कितनी रकम की अपने नाम 

वैभव सूर्यवंशी ने सिएरा कार से साथ जीते ढेरों इनाम, जानें कुल कितनी रकम की अपने नाम 

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Awards: वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के लिए कुल 5 अवॉर्ड मिले, जिसमें टाटा सिएरा कार भी शामिल रही.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 01 Jun 2026 10:47 AM (IST)
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Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Awards Prize: राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 में कमाल का प्रदर्शन करने के लिए कई अवॉर्ड मिले, जिसमें टाटा सिएरा कार भी शामिल रही. वैभव बीते रविवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया सीजन का फाइनल देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे. यहीं मैच के बाद 15 साल के वैभव को एक बाद एक अवॉर्ड से नवाजा गया. तो आए जानते हैं कि वैभव को कार सहित कितने अवॉर्ड मिले और उसकी कुल रकम कितनी हुई. 

वैभव सूर्यवंशी को मिले 5 अवॉर्ड 

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी को कुल 5 अवॉर्ड मिले. इन अवॉर्ड्स में इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन, सुपर सिक्सेस, ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शामिल रहा. 

कुल कितनी मिली रकम? 

वैभव को 5 अवॉर्ड के लिए कुल 45 लाख रुपये की रकम मिली. इसके अलावा उन्हें टाटा सिएरा कार भी मिली. 

वैभव सर्यवंशी के सभी अवॉर्ड 

  • ऑरेंज कैप - वैभव सूर्यवंशी (10 लाख)
  • मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन (MVP) - वैभव सूर्यवंशी (15 लाख)
  • इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन - वैभव सूर्यवंशी (10 लाख)
  • सुपर सिक्स अवॉर्ड - वैभव सूर्यवंशी (10 लाख)
  • सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन - वैभव सूर्यवंशी (टाटा सिएरा कार)

सबसे कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने बनाए सबसे ज्यादा रन 

15 साल के वैभव ने सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए. उन्होंने 16 मैचों की 16 पारियों में बैटिंग करते हुए 48.50 की औसत और 237.31 के शानदार स्ट्राइक रेट से 776 रन स्कोर किए. इस दौरान वैभव के बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले. वैभव सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी बने. 

वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल करियर 

नजल डालें वैभव के आईपीएल करियर पर, तो अब तक टूर्नामेंट में उन्होंने 23 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 23 पारियों में बैटिंग करते हुए वैभव ने 44.69 की औसत और 228.95 के स्ट्राइक रेट से 1028 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 103 रनों का रहा. वैभव 2025 से आईपीएल खेल रहे हैं. उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. 

 

यह भी पढ़ें: GT की बस में आग का वीडियो आया सामने, सड़क पर 1 घंटे तक रहे खिलाड़ी; फैंस का लगा जमावड़ा

Published at : 01 Jun 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Tata Sierra IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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