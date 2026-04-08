MI के खिलाफ आउट होकर रोने लगे वैभव सूर्यवंशी! जमीन पर जोर से मारा बल्ला; इमोशनल वीडियो वायरल

Vaibhav Sooryavanshi Emotional Video: वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2026 के 13वें लीग मैच में शानदार पारी खेलते हुए सिर्फ 14 गेंदों में 1 चौके और 5 छक्के लगाकर 39 रन बनाए थे. अब सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में वैभव आउट होने के बाद पवेलियन जाते वक्त रोते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ वह जोर से जमीन पर बल्ला भी मारते हैं. तो आइए जानते हैं कि वैभव की इस इमोशनल वीडियो की कहानी क्या है.

वायरल हो रहे वीडियो में वैभव खुद से नाखुश दिख रहे हैं. इसके साथ वह इमोशनल भी नजर आ रहे हैं. देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह रो रहे हों. इसके साथ वह जमीन गुस्से में इतनी जोर से बल्ला मारते हैं कि वहां की मिट्टी उखड़ जाती है.

ये सच में बच्चा है



पहले सामने वाले बॉलर को छक्के और छक्के मारकर रुलाता हे फिर आउट होने पर खुद रोता



हाथी घोड़े पालकी खेलने की उम्र में वर्ल्ड बेस्ट

बॉलर के जज्बात से खेलता है



बच्चा है दो बार बैटिंग तो देनी चाहिए 😅 pic.twitter.com/9ql7MZYCvk — Rakesh 2.0 🇮🇳 (@TheRakesh_IND) April 8, 2026

VAIBHAV SURYAVANSHI WAS IN TEARS AFTER GETTING OUT FOR 39(14) YESTERDAY. ♥️🥹



That shows his passion & obsession for the game - This mindset is what makes Champions! pic.twitter.com/e1bc1WUXMe — Tanuj (@ImTanujSingh) April 8, 2026

बुमराह की पहली गेंद पर छक्का मारकर लूटी महफिल

मुकाबले में फैंस बुमराह और वैभव के बीच मुकाबला देखने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे थे. वैभव ने फैंस की उत्सुकता में चार चांद लगाते हुए बुमराह की पहली गेंद पर ही जोरदार छक्का जड़ा. यह आईपीएल में पहला मौका था कि जब दोनों का आमना-सामना हुआ था. पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद वैभव ने बुमराह के ओवर में एक और छक्का लगाया. राजस्थान के युवा ओपनर ने बुमराह पर 2 छक्के जड़े.

बारिश के कारण 11-11 ओवर का हुआ मैच

13वां लीग मैच गुवाहाटी में खेला गया था, जहां बारिश का दखल देखने को मिला. बारिश के चलते देरी से शुरू होने वाले मुकाबले को 11-11 ओवर का खेला गया. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी राजस्थान ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने 32 गेंदों में 77* रनों की पारी खेली.

फिर रन चेज के लिए मैदान पर आई मुंबई की टीम 11 ओवर में 9 विकेट पर के नुकसान पर 123 रन ही बना सकी. इस तरह राजस्थान ने मैच में 27 रन से जीत हासिल की.

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