MI के खिलाफ आउट होकर रोने लगे वैभव सूर्यवंशी! जमीन पर जोर से मारा बल्ला; इमोशनल वीडियो वायरल
Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में आउट होने के बाद भावुक हो गए. सामने आए वीडियो में वह रोते हुए दिख रहे हैं.
Vaibhav Sooryavanshi Emotional Video: वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2026 के 13वें लीग मैच में शानदार पारी खेलते हुए सिर्फ 14 गेंदों में 1 चौके और 5 छक्के लगाकर 39 रन बनाए थे. अब सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में वैभव आउट होने के बाद पवेलियन जाते वक्त रोते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ वह जोर से जमीन पर बल्ला भी मारते हैं. तो आइए जानते हैं कि वैभव की इस इमोशनल वीडियो की कहानी क्या है.
वायरल हो रहे वीडियो में वैभव खुद से नाखुश दिख रहे हैं. इसके साथ वह इमोशनल भी नजर आ रहे हैं. देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह रो रहे हों. इसके साथ वह जमीन गुस्से में इतनी जोर से बल्ला मारते हैं कि वहां की मिट्टी उखड़ जाती है.
ये सच में बच्चा है— Rakesh 2.0 🇮🇳 (@TheRakesh_IND) April 8, 2026
पहले सामने वाले बॉलर को छक्के और छक्के मारकर रुलाता हे फिर आउट होने पर खुद रोता
हाथी घोड़े पालकी खेलने की उम्र में वर्ल्ड बेस्ट
बॉलर के जज्बात से खेलता है
बच्चा है दो बार बैटिंग तो देनी चाहिए 😅 pic.twitter.com/9ql7MZYCvk
VAIBHAV SURYAVANSHI WAS IN TEARS AFTER GETTING OUT FOR 39(14) YESTERDAY. ♥️🥹— Tanuj (@ImTanujSingh) April 8, 2026
That shows his passion & obsession for the game - This mindset is what makes Champions! pic.twitter.com/e1bc1WUXMe
बुमराह की पहली गेंद पर छक्का मारकर लूटी महफिल
मुकाबले में फैंस बुमराह और वैभव के बीच मुकाबला देखने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे थे. वैभव ने फैंस की उत्सुकता में चार चांद लगाते हुए बुमराह की पहली गेंद पर ही जोरदार छक्का जड़ा. यह आईपीएल में पहला मौका था कि जब दोनों का आमना-सामना हुआ था. पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद वैभव ने बुमराह के ओवर में एक और छक्का लगाया. राजस्थान के युवा ओपनर ने बुमराह पर 2 छक्के जड़े.
The sheer audacity of Vaibhav Sooryavanshi 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2026
🎥 The 1️⃣5️⃣ year old welcomes Jasprit Bumrah with a maximum! 👏#TATAIPL | #KhelBindaas | #RRvMI | @rajasthanroyals pic.twitter.com/cI0zqCXz0X
बारिश के कारण 11-11 ओवर का हुआ मैच
13वां लीग मैच गुवाहाटी में खेला गया था, जहां बारिश का दखल देखने को मिला. बारिश के चलते देरी से शुरू होने वाले मुकाबले को 11-11 ओवर का खेला गया. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी राजस्थान ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने 32 गेंदों में 77* रनों की पारी खेली.
फिर रन चेज के लिए मैदान पर आई मुंबई की टीम 11 ओवर में 9 विकेट पर के नुकसान पर 123 रन ही बना सकी. इस तरह राजस्थान ने मैच में 27 रन से जीत हासिल की.
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Source: IOCL