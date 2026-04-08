हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026MI के खिलाफ आउट होकर रोने लगे वैभव सूर्यवंशी! जमीन पर जोर से मारा बल्ला; इमोशनल वीडियो वायरल

MI के खिलाफ आउट होकर रोने लगे वैभव सूर्यवंशी! जमीन पर जोर से मारा बल्ला; इमोशनल वीडियो वायरल

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में आउट होने के बाद भावुक हो गए. सामने आए वीडियो में वह रोते हुए दिख रहे हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 08 Apr 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

Vaibhav Sooryavanshi Emotional Video: वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2026 के 13वें लीग मैच में शानदार पारी खेलते हुए सिर्फ 14 गेंदों में 1 चौके और 5 छक्के लगाकर 39 रन बनाए थे. अब सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में वैभव आउट होने के बाद पवेलियन जाते वक्त रोते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ वह जोर से जमीन पर बल्ला भी मारते हैं. तो आइए जानते हैं कि वैभव की इस इमोशनल वीडियो की कहानी क्या है. 

वायरल हो रहे वीडियो में वैभव खुद से नाखुश दिख रहे हैं. इसके साथ वह इमोशनल भी नजर आ रहे हैं. देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह रो रहे हों. इसके साथ वह जमीन गुस्से में इतनी जोर से बल्ला मारते हैं कि वहां की मिट्टी उखड़ जाती है. 

बुमराह की पहली गेंद पर छक्का मारकर लूटी महफिल 

मुकाबले में फैंस बुमराह और वैभव के बीच मुकाबला देखने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे थे. वैभव ने फैंस की उत्सुकता में चार चांद लगाते हुए बुमराह की पहली गेंद पर ही जोरदार छक्का जड़ा. यह आईपीएल में पहला मौका था कि जब दोनों का आमना-सामना हुआ था. पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद वैभव ने बुमराह के ओवर में एक और छक्का लगाया. राजस्थान के युवा ओपनर ने बुमराह पर 2 छक्के जड़े. 

बारिश के कारण 11-11 ओवर का हुआ मैच 

13वां लीग मैच गुवाहाटी में खेला गया था, जहां बारिश का दखल देखने को मिला. बारिश के चलते देरी से शुरू होने वाले मुकाबले को 11-11 ओवर का खेला गया. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी राजस्थान ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने 32 गेंदों में 77* रनों की पारी खेली. 

फिर रन चेज के लिए मैदान पर आई मुंबई की टीम 11 ओवर में 9 विकेट पर के नुकसान पर 123 रन ही बना सकी. इस तरह राजस्थान ने मैच में 27 रन से जीत हासिल की. 

 

यह भी पढ़ें: DC और GT का मुकाबला आज, जानें दिल्ली और गुजरात की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Published at : 08 Apr 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
MI Vs RR IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
MI के खिलाफ आउट होकर रोने लगे वैभव सूर्यवंशी! जमीन पर जोर से मारा बल्ला; इमोशनल वीडियो वायरल
MI के खिलाफ आउट होकर रोने लगे वैभव सूर्यवंशी! जमीन पर जोर से मारा बल्ला
आईपीएल 2026
DC और GT का मुकाबला आज, जानें दिल्ली और गुजरात की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
DC और GT का मुकाबला आज, जानें दिल्ली और गुजरात की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आईपीएल 2026
DC vs GT: आज दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? मैच से पहले जानिए किसकी होगी जीत
आज दिल्ली और गुजरात की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? मैच से पहले जानिए किसकी होगी जीत
आईपीएल 2026
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
हरियाणा
कुरुक्षेत्र: बाबा रामपाल को 11 साल की सजा के बाद राहत, देशद्रोह केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत
कुरुक्षेत्र: बाबा रामपाल को 11 साल की सजा के बाद राहत, देशद्रोह केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत
आईपीएल 2026
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
टेलीविजन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
नौकरी
IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget