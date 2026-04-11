वैभव सूर्यवंशी पर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, कर दी टीम इंडिया में मौका देने की मांग

Arun Dhumal On Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींच रहे हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के चेयरमैन अरुण धूमल भी वैभव से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI से वैभव को टीम इंडिया में मौका देने की मांग कर दी है. अब सवाल यह उठ रहा है कि इस मांग के बाद भारतीय बोर्ड क्या करेगा.

राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने बीते शुक्रवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रन चेज में शानदार पारी खेलते हुए 26 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 78 रन स्कोर किए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 300 का रहा था. वैभव ने जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाजों को भी आड़े हाथों लिया था.

क्या बोले IPL चेयरमैन?

आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वैभव को लेकर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 सीजन में बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शन को देखते हुए यह प्रतिभाशाली खिलाड़ी निश्चित रूप से टीम इंडिया के लिए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में डेब्यू करने का हकदार है." बताते चलें कि टीम इंडिया (पुरुष टीम) के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था.

What an amazing batting display by Vaibhav Suryavanshi this @IPL 2026 season



This prodigy certainly deserves to debut for Team India @BCCI as the youngest given his performances.



It’s rare you get chance to pick up someone so talented and sooooo young too. Certainly deserves… pic.twitter.com/QiZRje9HUr — Thakur Arun Singh (@ThakurArunS) April 10, 2026

उन्होंने आगे लिखा, "इतने प्रतिभाशाली और इतने कम उम्र के खिलाड़ी को चुनने का मौका बहुत कम मिलता है. जाहिर तौर पर वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के पूरे हकदार हैं."

IPL 2026 में ऑरेंज कैप

सीजन में चार मैच खेलने के बाद वैभव ने सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा लिया है. चार मैचों की चार पारियों में वैभव ने 50 की औसत और 266.67 के स्ट्राइक रेट से 200 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं. वैभव अब तक 18 चौके और 18 छक्के लगा चुके हैं.

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