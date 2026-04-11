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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026वैभव सूर्यवंशी पर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, कर दी टीम इंडिया में मौका देने की मांग; अब क्या करेगा BCCI?

वैभव सूर्यवंशी पर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, कर दी टीम इंडिया में मौका देने की मांग; अब क्या करेगा BCCI?

Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने BCCI से बड़ी मांग करते हुए वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल करने की बात कही.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 11 Apr 2026 05:26 PM (IST)
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Arun Dhumal On Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींच रहे हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के चेयरमैन अरुण धूमल भी वैभव से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI से वैभव को टीम इंडिया में मौका देने की मांग कर दी है. अब सवाल यह उठ रहा है कि इस मांग के बाद भारतीय बोर्ड क्या करेगा.

राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने बीते शुक्रवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रन चेज में शानदार पारी खेलते हुए 26 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 78 रन स्कोर किए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 300 का रहा था. वैभव ने जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाजों को भी आड़े हाथों लिया था. 

क्या बोले IPL चेयरमैन? 

आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वैभव को लेकर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 सीजन में बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शन को देखते हुए यह प्रतिभाशाली खिलाड़ी निश्चित रूप से टीम इंडिया के लिए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में डेब्यू करने का हकदार है." बताते चलें कि टीम इंडिया (पुरुष टीम) के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. 

उन्होंने आगे लिखा, "इतने प्रतिभाशाली और इतने कम उम्र के खिलाड़ी को चुनने का मौका बहुत कम मिलता है. जाहिर तौर पर वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के पूरे हकदार हैं."

IPL 2026 में ऑरेंज कैप

सीजन में चार मैच खेलने के बाद वैभव ने सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा लिया है. चार मैचों की चार पारियों में वैभव ने 50 की औसत और 266.67 के स्ट्राइक रेट से 200 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं. वैभव अब तक 18 चौके और 18 छक्के लगा चुके हैं. 

 

यह भी पढ़ें: 'बड़े-बड़े बॉलर्स को डर लग रहा है', वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बैटिंग पर क्या बोले पूर्व भारतीय क्रिकेटर?

Published at : 11 Apr 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Arun Dhumal BCCI INDIAN CRICKET TEAM IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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