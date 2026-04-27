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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: 'फोटो खिंचवाने के लिए पैसे लेता हूं', IPL 2026 के बीच वैभव सूर्यवंशी की अनोखी मांग; चौक गए फैंस

Watch: 'फोटो खिंचवाने के लिए पैसे लेता हूं', IPL 2026 के बीच वैभव सूर्यवंशी की अनोखी मांग; चौक गए फैंस

Vaibhav Sooryavanshi: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी फैंस से तस्वीर खिंचवाने के लिए पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 27 Apr 2026 05:33 PM (IST)
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Vaibhav Sooryavanshi Demand Money For Photos: वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) आईपीएल 2026 में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको दीवान बना रहे हैं. उनकी दीवानगी मैदान के बाहर भी देखने को मिल रही है. फैंस वैभव के साथ तस्वीर लेने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में फोटो खिंचवाने के लिए वैभव ने पैसे लेने की मांग कर दी. एक वीडियो में वैभव फैंस से फोटो खिंचवाने के लिए पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं. 

वैभव ने एक फोटो के लिए 100 रुपये की मांग की, जो वाकई हैरान करने वाला है. तो आइए जानते हैं कि वैभव ने आखिर पैसों की डिमांड क्यों की और वीडियो का असल माजरा क्या है. 

वैभव सूर्यवंशी ने फोटो के लिए क्यों की पैसों की डिमांड?

दरअसल, वैभव ने मजाकिया अंदाज में फैंस से फोटो खिंचवाने के लिए पैसों की डिमांड की. मजे की बात यह रही कि वैभव की बात सुनकर नन्हे फैंस पैसे देने के लिए तैयार भी हो गए. दो फैंस ने फोटो के लिए 200 रुपये का नोट भी निकाल लिया. इसके बाद वैभव फैंस से कहते हैं कि यह मजाक था. खुद राजस्थान रॉयल्स ने इस मजेदार वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया.

सीजन में वैभव का प्रदर्शन 

मौजूदा सीजन में वैभव का प्रदर्शन काफी शानदार देखने को मिल रहा है. वह 8 मैचों की 8 पारियों में 44.62 की औसत और 234.87 स्ट्राइक रेट से 357 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकल चुके हैं. 

वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल करियर 

गौरतलब है कि वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर में 15 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 15 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 40.60 की औसत और 222.26 के स्ट्राइक रेट से 609 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 103 रनों का रहा. बताते चलें कि वैभव ने पिछले सीजन यानी 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए आईपीएल डेब्यू किया था. राजस्थान ने वैभव को 1.10 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. 

 

यह भी पढ़ें: BCCI ने अंगकृष रघुवंशी को दी सजा, अंपायर से भिड़ना पड़ा महंगा; ठोका गया तगड़ा जुर्माना

Published at : 27 Apr 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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