Vaibhav Sooryavanshi Demand Money For Photos: वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) आईपीएल 2026 में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको दीवान बना रहे हैं. उनकी दीवानगी मैदान के बाहर भी देखने को मिल रही है. फैंस वैभव के साथ तस्वीर लेने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में फोटो खिंचवाने के लिए वैभव ने पैसे लेने की मांग कर दी. एक वीडियो में वैभव फैंस से फोटो खिंचवाने के लिए पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं.

वैभव ने एक फोटो के लिए 100 रुपये की मांग की, जो वाकई हैरान करने वाला है. तो आइए जानते हैं कि वैभव ने आखिर पैसों की डिमांड क्यों की और वीडियो का असल माजरा क्या है.

वैभव सूर्यवंशी ने फोटो के लिए क्यों की पैसों की डिमांड?

दरअसल, वैभव ने मजाकिया अंदाज में फैंस से फोटो खिंचवाने के लिए पैसों की डिमांड की. मजे की बात यह रही कि वैभव की बात सुनकर नन्हे फैंस पैसे देने के लिए तैयार भी हो गए. दो फैंस ने फोटो के लिए 200 रुपये का नोट भी निकाल लिया. इसके बाद वैभव फैंस से कहते हैं कि यह मजाक था. खुद राजस्थान रॉयल्स ने इस मजेदार वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया.

Baccha party always a step ahead 😂 pic.twitter.com/locrozR0Yh — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 27, 2026

सीजन में वैभव का प्रदर्शन

मौजूदा सीजन में वैभव का प्रदर्शन काफी शानदार देखने को मिल रहा है. वह 8 मैचों की 8 पारियों में 44.62 की औसत और 234.87 स्ट्राइक रेट से 357 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकल चुके हैं.

वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल करियर

गौरतलब है कि वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर में 15 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 15 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 40.60 की औसत और 222.26 के स्ट्राइक रेट से 609 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 103 रनों का रहा. बताते चलें कि वैभव ने पिछले सीजन यानी 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए आईपीएल डेब्यू किया था. राजस्थान ने वैभव को 1.10 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था.

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