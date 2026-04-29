हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर पोलार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतिहास रचने से सिर्फ 1 कदम दूर

वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर पोलार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतिहास रचने से सिर्फ 1 कदम दूर

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 16 गेंदों में 43 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 छक्के जड़े. अब वह एक छक्का लगाते ही पोलार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

By : शिवम | Updated at : 29 Apr 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

वैभव सूर्यवंशी IPL में धूम मचा रहे हैं. हर मुकाबले में वह विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. शुरुआत में उनके इस स्टाइल पर सवाल भी उठे थे, कि क्या वह सिर्फ लप्पा खेलते हैं लेकिन अब वह खुद को साबित कर चुके हैं. दुनिया के दिग्गज उनकी तारीफ कर रहे हैं. बेहद कम समय में वह कई बड़े रिकॉर्ड बना और तोड़ चुके हैं, अब वह एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए हैं.

वैभव सूर्यवंशी सेट होने के लिए समय नहीं लेते, वह पहली गेंद से बड़ा प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं. वह IPL 2026 में 400 रन बना चुके हैं, जबकि 350 से ज्यादा रन होने छक्के-चौकों से बनाए हैं. जारी सीजन में उन्होंने 34 चौके और 37 छक्के (358 रन) जड़े हैं, जबकि सिंगल डबल से सिर्फ 42 रन बनाए हैं. अब वह एक छक्का लगाकर कीरोन पोलार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ एक 'सिक्स' दूर

वैभव सूर्यवंशी ने टी20 की 27 पारियों में 1101 रन बनाए हैं, इसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 में वह अभी तक 99 छक्के लगा चुके हैं, वह अपने 100 टी20 छक्कों से एक हिट दूर हैं. वह जल्द ही इस आंकड़े को भी छू लेंगे. अभी टी20 में सबसे जल्दी (गेंदों के आधार पर) 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड हैं, लेकिन उनका ये रिकॉर्ड वैभव तोड़ने के करीब हैं.

यह भी पढ़ें- लाइव मैच में नशा कर रहे थे रियान पराग, कैमरे में रिकॉर्ड; वायरल वीडियो से मचा बवाल

पोलार्ड ने टी20 में 843 गेंदों में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था, जो गेंदों के आधार पर सबसे तेज है. वैभव 511 गेंदों में 99 छक्के लगा चुके हैं, यानी उनके पास अभी 300 से अधिक गेंदें हैं और सिर्फ एक छक्का लगाना है. ये रिकॉर्ड टूटना तय है, अब देखना होगा कि पोलार्ड का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किस मैच में टूटता है. राजस्थान का अगला मैच दिल्ली कैपिटल्स के साथ 1 मई को है.

यह भी पढ़ें- PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून

वैभव सूर्यवंशी का IPL रिकॉर्ड

आईपीएल की बात करें तो वैभव का ये दूसरा आईपीएल सीजन है. वह कुल 16 मैच खेल चुके हैं, जिनमें 652 रन बनाए हैं. वह 2 शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं. पिछले साल उन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाया था, जो आईपीएल इतिहास में भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे कम गेंदों में शतक है. IPL 2026 में उन्होंने 36 गेंदों में शतक जड़ा था. आईपीएल में वह 61 छक्के और 52 चौके लगा चुके हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 29 Apr 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals T20 Records INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर पोलार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतिहास रचने से सिर्फ 1 कदम दूर
वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर पोलार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतिहास रचने से सिर्फ 1 कदम दूर
आईपीएल 2026
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
आईपीएल 2026
Riyan Parag Vape Video: लाइव मैच में नशा कर रहे थे रियान पराग, कैमरे में रिकॉर्ड; वायरल वीडियो से मचा बवाल
Live मैच में नशा कर रहे थे रियान पराग, कैमरे में रिकॉर्ड; वायरल वीडियो से मचा बवाल
आईपीएल 2026
Shubham Dubey: कौन हैं शुभम दुबे, जिन्होंने 258 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर राजस्थान को जिताई हारी हुई बाजी?
कौन हैं शुभम दुबे, जिन्होंने 258 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर राजस्थान को जिताई हारी हुई बाजी?
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exit Poll: केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में किसकी बन रही सरकार? आज Exit Poll के नतीजे बता देंगे साफ-साफ
केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में किसकी बन रही सरकार? आज Exit Poll के नतीजे बता देंगे साफ-साफ
दिल्ली NCR
Census 2027: दिल्ली में 142 गेस्ट टीचर्स ने जनगणना ड्यूटी से किया इनकार, जाएगी नौकरी? 
Census 2027: दिल्ली में 142 गेस्ट टीचर्स ने जनगणना ड्यूटी से किया इनकार, जाएगी नौकरी? 
इंडिया
West Bengal Election: बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'
बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'
आईपीएल 2026
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 12: दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई, अब टूटेगा 'स्त्री' का रिकॉर्ड
दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई
बिजनेस
Explained: UAE ने 59 साल बाद OPEC और OPEC+ को छोड़ा! क्या बिखर जाएगा तेल का कोटा तय करने वाला संगठन, US-भारत को फायदा कैसे?
UAE ने 59 साल बाद OPEC छोड़ा! क्या बिखरेगा तेल का कोटा तय करने वाला ग्रुप, भारत को फायदा कैसे?
लाइफस्टाइल
Oily Hair Problem: शैंपू करने के अगले ही दिन ऑयली हो जाते हैं बाल, ये ट्रिक करेगी काम
शैंपू करने के अगले ही दिन ऑयली हो जाते हैं बाल, ये ट्रिक करेगी काम
जनरल नॉलेज
Most Dangerous Places In The World: क्या आप जानते हैं दुनिया की ऐसी 8 जगहें जहां जाना तो मुमकिन, लेकिन वापस आना नामुमकिन
क्या आप जानते हैं दुनिया की ऐसी 8 जगहें जहां जाना तो मुमकिन, लेकिन वापस आना नामुमकिन
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget