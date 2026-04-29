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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्या वाकई वैभव सूर्यवंशी के बैट में लगी है 'AI चिप'? राजस्थान के ओपनर ने खुद दिया जवाब 

क्या वाकई वैभव सूर्यवंशी के बैट में लगी है 'AI चिप'? राजस्थान के ओपनर ने खुद दिया जवाब 

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि क्या वाकई उनके बल्ले में कोई 'AI चिप' लगी है या नहीं. तो आइए जानते हैं कि राजस्थान के युवा ओपनर ने क्या कहा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 29 Apr 2026 04:58 PM (IST)
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Vaibhav Sooryavanshi On AI Chip in Bat: वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) आईपीएल 2026 (IPL 2026) में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. बीते मंगलवार (28 अप्रैल) पंजाब किंग्स के मुकाबले में वैभव ने 16 गेंदों में 43 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा लिया. इस पारी के बाद वैभव ने अपने बैट में 'AI चिप' होने के आरोप पर भी जवाब दिया. 

दरअसल पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट नौमान नियाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वैभव के बैट में AI चिप लगी हुई है, जिसके जरिए वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. अब खुद वैभव ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि क्या वाकई उनके बल्ले किसी तरह की AI चिप लगी है या नहीं 

क्या बोले वैभव सूर्यवंशी?

राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या आपके बैट में AI चिप है? वैभव ने सवाल का मजेदार जवाब देते हुए कहा, "भगवान ने लगाकर दिया है. उधर ही बोला था कि बैट में तुम्हारे कुछ लगाकर दे रहा हूं. उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं."

वैभव के सिर पर सजा ऑरेंज कैप 

बता दें कि वैभव ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा चुका हैं. उन्होंने अब तक 9 मैचों की 9 पारियों में 44.44 की औसत और 238.10 के स्ट्राइक रेट से 400 रन बना लिए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. ऑरेंज कैप की लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा 380 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं. 

वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल करियर 

बात करें वैभव के आईपीएल करियर की, तो अब तक उन्होंने 16 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 16 पारियों में बैटिंग करते हुए वैभव ने 40.75 की औसत और 224.82 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 652 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 103 रनों का रहा. वैभव ने 52 चौके और 61 छक्के लगा लिए हैं. 

 

यह भी पढे़ं: प्रियांश आर्य के छक्के से फैन को लगी गंभीर चोट, मुंह से निकलने लगा खून; वीडियो वायरल

Published at : 29 Apr 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL 2026 AI Chip Vaibhav Sooryavanshi
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