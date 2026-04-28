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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026ऑरेंज कैप की दौड़ में तगड़ी उठा-पटक, फिर सबसे आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली काफी पीछे

ऑरेंज कैप की दौड़ में तगड़ी उठा-पटक, फिर सबसे आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली काफी पीछे

Vaibhav Sooryavanshi Leads Orange Cap IPL 2026: आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप पर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी ने कब्जा जमा लिया है. उन्होंने 400 रनों का आंकड़ा छू लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Apr 2026 10:12 PM (IST)
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IPL 2026 की ऑरेंज कैप की रेस में तगड़ी उठा-पटक चल रही है. लगभग हर एक मैच के बाद ऑरेंज कैप का हकदार बदलता जा रहा है. 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अब एक बार फिर टॉप पर आ गए हैं. उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में 16 गेंद में 43 रनों की पारी खेली. वैभव पूरे सीजन में 400 रनों का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं.

वैभव सूर्यवंशी के पास आई ऑरेंज कैप

बीते शनिवार वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेली 103 रनों की पारी के बाद ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया था. मगर अगले मुकाबलों में बल्लेबाज लगातार उनसे आगे निकलते रहे. पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले से पूर्व वैभव ने 8 पारियों में 357 रन बना लिए थे. चूंकि पंजाब के खिलाफ उन्होंने 43 रन बनाए, इसलिए अब उन्होंने 9 पारियों में कुल 400 रन पूरे कर लिए हैं.

ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा हैं, जिनके अभी 380 रन हैं. अब तक 358 रन बना चुके दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल तीसरे और विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं, जिनके अभी 351 रन हैं. टॉप-5 लिस्ट को हेनरिक क्लासेन पूरा करते हैं, जो अब तक SRH के लिए 8 मुकाबलों में 349 रन बना चुके हैं.

  • 400 रन - वैभव सूर्यवंशी (RR)
  • 380 रन - अभिषेक शर्मा (SRH)
  • 358 रन - केएल राहुल (DC)
  • 351 रन - विराट कोहली (RCB)
  • 349 रन - हेनरिक क्लासेन (SRH)

आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो टॉप-5 बल्लेबाजों की सूची में सबसे बढ़िया औसत विराट कोहली का है. उन्होंने 58.50 के बेहतरीन औसत से 351 रन बनाए हैं. इस सूची में विराट कोहली काफी पीछे छूटते दिख रहे हैं. विराट अभी वैभव से 49 रन दूर हैं, इसलिए विराट को एक बार फिर ऑरेंज कैप हथियानी है तो अगले मैच में कम से कम पचासा ठोकना होगा. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Apr 2026 10:10 PM (IST)
Tags :
IPL Orange Cap Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
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