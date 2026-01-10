गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 10 रनों से हरा दिया है. नवी मुंबई में खेले गए इस मैच में गुजरात ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए थे. इसके जवाब में यूपी की टीम 197 रन ही बना सकी. यूपी वॉरियर्स की टीम में दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, शिखा पांडे और क्रान्ति गौड़ जैसे स्टार खिलाड़ी खेल रहे हैं, मगर इनमें से कोई भी यूपी की टीम जीत सुनिश्चित नहीं कर पाया.

वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा मैच नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया. यूपी वॉरियर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, चेज करने का फैसला उसपर भारी पड़ा.

गुजरात की टीम ने शुरुआत से ही मैच में दबदबा बनाए रखा. बेथ मूनी जल्दी आउट हो गईं, लेकिन सोफी डिवाइन ने 20 गेंद में 38 रन और अनुष्का शर्मा ने 30 गेंद में 44 रन बनाकर गुजरात टीम के बड़े स्कोर की नींव रखी. उसके बाद कप्तान एश्ले गार्डनर ने 62 रनों की दमदार पारी खेली. बाकी कसर जॉर्जिया वेयरहैम ने पूरी कर दी, जिन्होंने मात्र 10 गेंदों में 27 रन जड़ दिए. इसकी बदौलत गुजरात ने अपनी पारी में 207 रन बनाए.

भारत के बड़े स्टार रहे फ्लॉप

यूपी वॉरियर्स की टीम में दीप्ति शर्मा और हरलीन देओल हैं. हरलीन खाता तक नहीं खोल पाईं, वहीं दीप्ति शर्मा ने बल्लेबाजी में केवल एक रन बनाया. दीप्ति गेंदबाजी में भी काफी महंगी साबित हुईं. शिखा पांडे ने 3 ओवरों में एक विकेट लिया, लेकिन लगभग 10 के इकॉनमी रेट से रन लुटाए. क्रान्ति गौड़ ने 10 के इकॉनमी रेट से रन लुटाए और एक भी विकेट नहीं ले पाईं.

यूपी वॉरियर्स की बल्लेबाजी की बात करें तो फीबी लिचफील्ड ने 78 रन बनाए, लेकिन उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. ये वीमेंस प्रीमियर लीग इतिहास में सिर्फ तीसरी बार है जब किसी मैच में कुल मिलाकर 400 से अधिक रन बने हों. यूपी और गुजरात के इस मैच में कुल 404 रन बने.