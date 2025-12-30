ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी ने WPL 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है. उनके साथ-साथ एनाबेल सदरलैंड ने भी वीमेंस प्रीमियर लीग के अगले सीजन में ना खेलने का निर्णय किया है. दोनों ने निजी कारणों का हवाला देकर वीमेंस प्रीमियर लीग के अगले सीजन से नाम वापस लिया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एलिस पेरी की जगह सयाली सतघरे को अपने स्क्वाड में शामिल किया है. सतघरे को RCB से 30 लाख रुपये की सैलरी मिलेगी, जो ऑक्शन में उनका बेस प्राइस था. दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स ने ऑस्ट्रेलियाई लेग-स्पिनर एलेना किंग को एनाबेल सदरलैंड का रिप्लेसमेंट घोषित किया है. WPL 2026 में खेलने के लिए एलेना किंग को 60 लाख रुपये मिलेंगे.

एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड का बाहर होना, RCB और दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बड़ा झटका है. क्योंकि दोनों विश्व की टॉप ऑलराउंडर खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं। एलिस पेरी WPL इतिहास में RCB के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. उन्होंने अब तक अपने वीमेंस प्रीमियर लीग करियर में 64.80 के औसत से 972 रन बनाए हैं. आरसीबी के लिए उन्होंने गेंदबाजी में 14 विकेट भी लिए हैं. उन्होंने 2024 में RCB को WPL चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था.

एनाबेल सदरलैंड की बात करें तो उन्होंने पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए 9 विकेट लिए थे. उन्हें मौजूदा दौर में खासतौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में उभरते हुए सितारे के रूप में देखा जाता है.

यूपी की टीम भी बदली

यूपी वॉरियर्स के स्क्वाड में भी बड़ा बदलाव हुआ है. टीम की बाएं हाथ की तेज गेंदबाज टाटा नोरिस का 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए यूएसए की टीम में चयन हुआ था. उनकी जगह यूपी की टीम में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट आ गई हैं. वर्ल्ड कप क्वालीफायर नेपाल में 18 जनवरी से 1 फरवरी तक खेला जाएगा.

