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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL इतिहास में पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम? देखें टॉप-5 की लिस्ट

IPL इतिहास में पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम? देखें टॉप-5 की लिस्ट

Most Runs in First Over in IPL By Team: आईपीएल मैच की किसी पारी के पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? इस लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का नाम भी शामिल हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 May 2026 06:14 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग में नया चलन देखने को मिल है कि बल्लेबाज पहली ही गेंद पर बाउंड्री बटोरने की कोशिश करने लगते हैं. वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और प्रियांश आर्य जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के इस दौर में बल्लेबाज पहले ही ओवर में ऐसे बल्ला घुमाते हैं जैसे पारी में 20 नहीं सिर्फ एक ही ओवर होता हो. इसी कारण बहुत सी टीमों ने पारी के शुरुआती ओवर में ही चौके-छक्कों की बारिश की है. यहां जान लीजिए उन टीमों के बारे में, जिन्होंने पहले ही ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाए हों.

पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली IPL टीम

IPL के इतिहास में पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स है, जिसने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहली 6 गेंदों में 26 रन बटोरे थे. उस ओवर में अकेले यशस्वी जायसवाल ने 2 छक्के और तीन चौके लगाए थे. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स है, जिसने साल 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 24 रन बटोरे थे.

इसी सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के फिन एलन ने ऐसा कहर बरपाया कि कोलकाता की टीम ने पहले ही ओवर में 24 रन जड़ दिए. पंजाब किंग्स भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसने आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पारी के पहले ओवर में 22 रन बटोरे थे, राजस्थान रॉयल्स भी एक ही ओवर में 22 रन बटोर चुकी है.

यह इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन की बात है, जब राजस्थान रॉयल्स के ही नमन ओझा गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे थे. राजस्थान ने KKR के खिलाफ मुकाबले में पहले ओवर में 21 रन बनाए थे.

  • 26 रन - राजस्थान रॉयल्स
  • 24 रन - दिल्ली कैपिटल्स
  • 24 रन - कोलकाता नाइट राइडर्स
  • 22 रन - राजस्थान रॉयल्स
  • 22 रन - पंजाब किंग्स

यह भी पढ़ें: हेनरिक क्लासेन के पास इतिहास रचने का मौका, गुजरात के खिलाफ बना सकते हैं ये बड़ा रिकॉर्ड

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 May 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL Records IPL 2026 PUNJAB KINGS
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