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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में नई पीढ़ी बिखेर रही जलवा, इन 5 खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन से लूटी महफिल

IPL 2026 में नई पीढ़ी बिखेर रही जलवा, इन 5 खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन से लूटी महफिल

Emerging Players in IPL 2026: हर बार की तरह 2026 सीजन को भी कुछ उभरते हुए सितारे मिले हैं. वैभव सूर्यवंशी समेत 5 युवाओं ने आईपीएल 2026 में कहर बरपाया हुआ है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Apr 2026 05:12 PM (IST)
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IPL 2026 Emerging Players List: इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसा मंच है, जो रातों-रात युवाओं को सुपरस्टार खिलाड़ी बना सकता है. 2016 सीजन के धमाकेदार प्रदर्शन ने जसप्रीत बुमराह को विश्व क्रिकेट में नई पहचान दिलाई थी, अभिषेक शर्मा और रियान पराग जैसे स्टार बल्लेबाज भी आईपीएल की ही देन हैं. उसी तरह IPL 2026 में भी कुछ युवाओं ने तबाही मचाई हुई है और दमदार प्रदर्शन के बलबूते विश्व भर में प्रशंसा बटोरी है. यहां उन 5 युवाओं पर नजर डालिए, जिन्होंने इस सीजन सबसे ज्यादा प्रभावित किया है.

वैभव सूर्यवंशी

देखने में 15 साल का नादान सा लड़का नजर आता होगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जब मैदान पर उतरता है तो सिर्फ बड़े-बड़े छक्के लगाना जानता है. IPL 2025 में उन्होंने 7 मैचों में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए थे. उसी सीजन उन्होंने आईपीएल की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी भी लगाई थी. IPL 2026 में भी उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए उन्होंने 3 मैचों में करीब 249 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 122 रन बना लिए हैं. जब पहली बार उनका जसप्रीत बुमराह से सामना हुआ तो पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने विश्व क्रिकेट को चौंका दिया था.

समीर रिजवी

IPL 2024 के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने समीर रिजवी को 8.4 करोड़ रुपये में खरीदा था. CSK के लिए जब उन्होंने बल्ला उठाया तो उनमें एक उभरते हुए बल्लेबाज की झलक तो दिखी, लेकिन वह छाप नहीं छोड़ पाए थे. IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2 मैचों में 160 रन बना चुके समीर रिजवी इस बार ऑरेंज कैप जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक हैं.

अंगकृष रघुवंशी

अंगकृष रघुवंशी 2024 सीजन से कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से जुड़े हैं. IPL 2025 में उन्होंने 12 मैचों में 300 रन बनाए थे. मगर 2026 की शुरुआत दर्शा रही है कि यह उनके लिए ब्रेकथ्रू सीजन रहने वाला है. रघुवंशी KKR की बैटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं. मौजूद सीजन में केवल 3 पारियों में 55 के शानदार औसत से 110 रन बना चुके हैं.

हर्ष दुबे

रणजी ट्रॉफी 2024-25 सीजन में विदर्भ को चैंपियन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हर्ष दुबे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं. अब तक 3 मैचों में 4 विकेट चटका चुके हैं. हालांकि अब तक उन्हें बल्लेबाजी में दम दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया है.

प्रिंस यादव

घातक स्पीड और सटीक लाइन-लेंथ को देखते हुए 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें खरीदा था. पिछले सीजन उन्होंने 6 मैच खेले, जिनमें वो केवल 3 विकेट ले पाए और बहुत महंगे भी रहे थे. मगर IPL 2026 में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2 मैचों में 4 विकेट लिए हैं और इकॉनॉमी रेट भी 8 से कम है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Apr 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Angkrish Raghuvanshi Sameer Rizvi Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
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