IPL 2026 का ऑक्शन, विशेषकर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा. पिछले सीजन KKR की कप्तानी को लेकर खूब चर्चा हुई थी, अंततः अजिंक्य रहाणे के कंधों पर कप्तानी का भार डाला गया. केकेआर टेबल में आठवें स्थान पर रही. अब ऑक्शन से पहले वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने की अटकलों ने भी जोर पकड़ा है, क्योंकि उनके जाने से कोलकाता टीम का पर्स 23.75 करोड़ रुपये तक खाली हो जाएगा. यहां आइए जान लेते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, जिन्हें आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले KKR रिलीज कर सकती है.

5 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है KKR

वेंकटेश अय्यर

सबसे पहला नाम वेंकटेश अय्यर का ही हो सकता है, क्योंकि मिनी ऑक्शन में 23.75 करोड़ रुपये तक पर्स खाली होने से KKR को मजबूत टीम बनाने में बहुत मदद मिलेगी. पिछले साल इतनी मोटी रकम मिलने के बाद अय्यर 11 मैचों में सिर्फ 142 रन बना पाए थे.

मोईन अली

मोईन अली को KKR ने पिछले वर्ष मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. अली 5 मैचों में सिर्फ 6 रन बना पाए और गेंदबाजी में सिर्फ 6 विकेट ले सके थे. इस बेकार प्रदर्शन के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स उन्हें रिलीज करके किसी दूसरे ऑलराउंडर का साथ चुन सकती है.

स्पेन्सर जॉनसन

अपनी घातक गेंदबाजी स्पीड से दुनियाभर में कहर बरपाने वाले स्पेन्सर जॉनसन IPL में बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए थे. KKR ने उन्हें 2.8 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन पूरे सीजन में 4 मैच खेलकर वो सिर्फ एक विकेट ले पाए थे.

एनरिक नॉर्टजे

एनरिक नॉर्टजे, पिछले 2-3 सीजन से लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं. पिछले 2 सीजन में उन्होंने 8 मैचों में सिर्फ 8 विकेट लिए हैं. वहीं 2025 में KKR के लिए उन्होंने 2 मैचों में सिर्फ एक विकेट लिया. उनका इकॉनमी रेट 11.86 का रहा था.

मनीष पांडे

मनीष पांडे उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं, जो 2008 से ही इंडियन प्रीमियर लीग का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं. मेगा ऑक्शन में KKR ने उन्हें 75 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा था. पूरे सीजन में उन्हें तीन मैच मिले, जिनमें उनके बल्ले से केवल 92 रन निकले थे.

यह भी पढ़ें:

IND vs SA 1st Test: अब तक नहीं हारा कोई मैच, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर; जानें किसकी हो रही बात