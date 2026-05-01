IPL 2026 में अंपायरों के पांच विवादित फैसले, जिनपर मचा भयंकर बवाल; सिक्स को दिया गया आउट

IPL Controversies: IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसलिए यहां एक छोटा सा विवाद भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है. IPL 2026 सीजन विशेष रूप से खराब अंपायरिंग के फैसलों के कारण चर्चा में रहा है. हाल ही में जेसन होल्डर ने रजत पाटीदार का कैच लपका था, लेकिन गेंद जमीन से टच हो गई थी फिर भी पाटीदार को आउट करार दिया गया. इस सीजन अंपायरों के ऐसे ही पांच फैसले बड़े विवाद का कारण बने हैं.

अंगकृष रघुवंशी के रन आउट पर विवाद

लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में अंगकृष रघुवंशी को जब रन आउट दिया गया तब 'ऑबस्ट्रकटिंग द फील्ड' का नियम चर्चा में आया. मोहम्मद शमी ने थ्रो किया, लेकिन गेंद स्टंप्स से टकराने से पहले ही रघुवंशी को जा लगी थी. थर्ड अंपायर ने इसे 'ऑबस्ट्रकटिंग द फील्ड' मानकर रघुवंशी को आउट करार दिया. इसपर खूब बवाल हुआ, लेकिन MCC ने इस मामले में अंपायरों के फैसले को सही बताया और कहा कि वापस भागते समय रघुवंशी का दिशा बदलना गलत था.

जेसन होल्डर का विवादित कैच

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस के मैच में रजत पाटीदार ने हवाई शॉट लगाया. जेसन होल्डर ने भागते हुए डाइव लगाकर कैच लपका था, लेकिन वीडियो रिप्ले में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे गेंद घास को छू रही थी. यहां तक कि जब होल्डर पैरों पर खड़े हो रहे थे, तब भी उन्होंने गेंद को पूरी तरह जमीन पर टिका दिया था. इसके बावजूद पाटीदार को आउट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा.

बाउंड्री से टच हुआ दिग्वेश राठी का पैर

इस सीजन जब कोलकाता और लखनऊ पहली बार आमने-सामने आए, तब फिन एलन का विकेट विवाद का कारण बना. प्रिंस यादव की गेंद पर एलन ने हवाई शॉट लगाया था, जहां बाउंड्री पर खड़े दिग्वेश राठी ने कैच लपका था. रिप्ले में जब अलग-अलग एंगल दिखाए गए तो साफ तौर पर दिग्वेश राठी का पैर बाउंड्री कुशन को छू रहा था. इसके बावजूद अंपायरों ने फिन एलन को आउट करार दिया था.

किसी ने नहीं देखी नो-बॉल

ग्राउंड अंपायर से कभी-कभी गलती हो सकती है, लेकिन उसे ठीक करना टीवी अंपायर का काम होता है. चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के मुकाबले में तेज गेंदबाज अरशद खान ने बहुत बड़ी नो-बॉल फेंकी थी. इस गेंद पर जेमी ओवरटन ने चौक जड़ दिया था. जब रिप्ले दिखाया गया तो पता चला कि वह नो-बॉल थी. चौंकाने वाली बात यह रही कि न तो ग्राउंड अंपायर और ना ही थर्ड अंपायर ने इस ओर ध्यान दिया.

क्या नॉट आउट थे हेनरिक क्लासेन?

IPL 2026 का सबसे पहला मैच, जिसमें RCB और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर हुई थी. क्लासेन ने हवाई शॉट लगाया, वहीं बाउंड्री के नजदीक फिल साल्ट ने कैच पूरा किया, लेकिन रिप्ले में साफ देखा गया कि साल्ट का पैर बाउंड्री कुशन को टच कर रहा था. अंपायर को उसे छक्का करार देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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