हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुए 5 स्टार खिलाड़ी, मौका मिलते ही मचा देंगे तबाही

IPL 2026 में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुए 5 स्टार खिलाड़ी, मौका मिलते ही मचा देंगे तबाही

IPL 2026 Injured Player Replacement List: आईपीएल 2026 में की क्रिकेटर रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं. ये खिलाड़ी एक मौका मिलते ही सनसनी मचा सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Apr 2026 11:01 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 में खिलाड़ियों के लगातार चोटिल होने का सिलसिला जारी है. उन चोटिल खिलाड़ियों की जगह अन्य क्रिकेटरों को जगह मिली है और इस लिस्ट में सबसे नया नाम गेराल्ड कोएट्जी का है. सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें डेविड पेन के रिप्लेसमेंट के रूप में अपनी टीम में शामिल किया है. उनके अलावा भी की क्रिकेटर हैं जो रिप्लेसमेंट के तौर पर आईपीएल 2026 में आए हैं, जो एक मौका मिलते ही सनसनी मचा सकते हैं.

ये 5 रिप्लेसमेंट प्लेयर मचा देंगे तबाही

गेराल्ड कोएट्जी- दक्षिण अफ्रीका के घातक तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएट्जी ने 2024 सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 13 विकेट चटकाए थे. उसी सीजन उन्होंने 157.4 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर तबाही मचाई थी. उन्हें SRH ने डेविड पेन के रिप्लेसमेंट के रूप में अपने स्क्वाड में शामिल किया है.

कॉनर एस्टरहुइजन- विकेटकीपर बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइजन भी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं. उन्होंने गुजरात टाइटंस में टॉम बैन्टन को रिप्लेस किया है. कॉनर ने इसी साल अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया था.

जॉर्ज लिंडे- लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका का एक और खिलाड़ी. जॉर्ज लिंडे बाएं हाथ के ऑफ-स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. वो वानिंदु हसरंगा के रिप्लेसमेंट के तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स में ये हैं. लिंडे को 2 मौके मिले भी हैं, लेकिन उनमें वो केवल 23 रन बना पाए और एक भी विकेट नहीं लिया. मगर उन्हें टी20 में रन गति रोकने में महारत हासिल है.

दासुन शनाका- राजस्थान रॉयल्स ने दासुन शनाका को सैम कर्रन की जगह अपनी टीम से जोड़ा है. ये वही शनाका हैं, जिन्होंने कुछ सप्ताह पहले ही टी20 वर्ल्ड कप में 76 रनों की पारी खेल पाकिस्तानी खेमे की धड़कनें बढ़ा दी थीं. वो श्रीलंका टीम के कप्तान रह चुके हैं और बेहद अनुभवी ऑलराउंडर हैं.

स्पेन्सर जॉनसन- चेन्नई सुपर किंग्स ने नाथन एलिस की जगह स्पेन्सर जॉनसन को अपनी टीम में शामिल किया. 2024 में उनका IPL डेब्यू हुआ, लेकिन अब तक उन्हें केवल 9 मैच खेलने का मौका मिला है, जिनमे उनके नाम 5 विकेट हैं. मगर 8 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम 14 विकेट हैं और कुल टी20 करियर में 85 विकेट ले चुके हैं. जॉनसन की एक और खासियत है कि वे निरंतर 140-145 की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 में संडे को इन 4 टीमों की भिड़ंत, जानें प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 18 Apr 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
Gerald Coetzee INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुए 5 स्टार खिलाड़ी, मौका मिलते ही मचा देंगे तबाही
IPL 2026 में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुए 5 स्टार खिलाड़ी, मौका मिलते ही मचा देंगे तबाही
आईपीएल 2026
SRH vs CSK Live Score: शून्य पर आउट डेवाल्ड ब्रेविस, रोमांचक मोड़ पर पहुंचा मैच; शॉर्ट और शिवम दुबे क्रीज पर मौजूद
LIVE: शून्य पर आउट डेवाल्ड ब्रेविस, रोमांचक मोड़ पर पहुंचा मैच; शॉर्ट और शिवम दुबे क्रीज पर मौजूद
आईपीएल 2026
IPL 2026 में संडे को इन 4 टीमों की भिड़ंत, जानें प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
IPL 2026 में संडे को इन 4 टीमों की भिड़ंत, जानें प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आईपीएल 2026
14 ओवर में थे 148, फिर भी SRH से नहीं बने 200, CSK के सामने 195 का लक्ष्य; अभिषेक-क्लासेन चमके
14 ओवर में थे 148, फिर भी SRH से नहीं बने 200, CSK के सामने 195 का लक्ष्य; अभिषेक-क्लासेन चमके
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Khabar Filmy Hain: बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रहे वरुण धवन! | Bollywood Masala | Hai Jawani To Ishq Hona Hai
Sandeep Chaudhary: हार का डर..चुनाव से पहले महिला बिल? | Women Reservation Bill | PM Modi | BJP
Womens Reservation Bill : बिल गिरने पर BJP ने Rahul Gandhi के घर की घेराबंदी! | Breaking
Chitra Tripathi: बिल गिरा..अब क्या करेगी सरकार? | Women Reservation Bill | BJP | Congress | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
'यह सुनकर गहरी निराशा हुई कि...', PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
'यह सुनकर गहरी निराशा हुई कि...', PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
इंडिया
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, जताया कड़ा विरोध
आईपीएल 2026
IPL 2026 में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुए 5 स्टार खिलाड़ी, मौका मिलते ही मचा देंगे तबाही
IPL 2026 में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुए 5 स्टार खिलाड़ी, मौका मिलते ही मचा देंगे तबाही
बॉलीवुड
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
विश्व
Middle East Tensions: ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप
ट्रेंडिंग
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget