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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026KKR या LSG, आज कौन मारेगा बाजी? कोलकाता में बारिश की कितनी उम्मीद? मैच से पहले जानें किसकी होगी जीत

KKR या LSG, आज कौन मारेगा बाजी? कोलकाता में बारिश की कितनी उम्मीद? मैच से पहले जानें किसकी होगी जीत

KKR vs LSG Prediction: आज IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में कौन जीतेगा? ये चौंकाने वाले आंकड़े जानिए किस टीम की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Apr 2026 04:29 PM (IST)
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Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Match Prediction: IPL 2026 टूर्नामेंट का 15वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. आईपीएल 2026 को शुरू हुए करीब 2 सप्ताह पूरे होने वाले हैं, लेकिन KKR अब तक जीत का खाता नहीं खोल सकी है. दूसरी ओर लखनऊ ने अब तक 2 मैचों में एक जीत दर्ज की है.

कोलकाता में खेला गया पिछला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. यहां जान लीजिए, क्या आज भी कोलकाता-लखनऊ के मैच में बारिश दखल दे सकती है. साथ ही आंकड़ों के आधार पर जानिए कि आज कौन सी टीम बाजी मार सकती है?

आज कौन मारेगा बाजी?

सबसे पहले हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत आगे है. अब तक IPL में कोलकाता और लखनऊ की 6 बार टक्कर हुई है, जिनमें चार बार LSG टीम जीती है. केवल 2 बार केकेआर को लखनऊ पर जीत नसीब हुई है.

ईडन गार्डन्स, वैसे तो कोलकाता नाइट राइडर्स का होमग्राउंड है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स यहां 3 मैचों में दो बार KKR को पटखनी दे चुकी है. इसका मतलब ईडन गार्डन्स में भी सुपर जायंट्स का रिकॉर्ड बेहतर दिख रहा है. वहीं IPL 2026 में भी अब तक टीम कॉम्बिनेशन के आधार पर लखनऊ की टीम कोलकाता की तुलना में बेहतर नजर आई है. ये सभी बातें संकेत हैं कि आज LSG की टीम बाजी मार सकती है.

कैसा रहेगा कोलकाता का मौसम?

एक्यूवेदर के अनुसार मैच शुरू होने के समय बारिश की ना बराबर संभावना होगी. वहीं मैच के दौरान आसमान साफ रहने का अनुमान है. वेदर फोरकास्ट के मुताबिक आज बिना कोई बाधा पूरे 40 ओवरों का खेल देखने को मिल सकता है और हल्की हवाएं भी चल सकती हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स अभी एक अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स 2 अंकों के साथ टेबल में सातवें पायदान पर है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Apr 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
KKR Vs LSG KOLKATA KNIGHT RIDERS LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
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