IPL 2026 के प्लेऑफ मैचों के वेन्यू का ऐलान, धर्मशाला में क्वालीफायर; जानिए कहां होगा फाइनल
IPL 2026 Playoffs Venue and Date: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के प्लेऑफ मैचों के वेन्यू का आधिकारिक ऐलान हो गया है. क्वालीफायर-1 धर्मशाला और दूसरा न्यू चंडीगढ़ में होगा. जानिए फाइनल कहां होगा.
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के प्लेऑफ मैचों के वेन्यू का आधिकारिक ऐलान हो गया है. IPL 2026 फाइनल 31 मई को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. क्वालीफायर और एलिमिनेटर मैच धर्मशाला और न्यू चंडीगढ़ में होंगे. BCCI ने अपने बयान में बताया कि फाइनल के लिए RCB के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी को चुना गया था, लेकिन स्थानीय एसोसिएशन और अधिकारियों की गैरजरुरी मांगों के कारण वेन्यू को बदलना पड़ा.
IPL 2026 में मंगलवार तक 48 मैच खेले जा चुके हैं. प्लेऑफ की जंग रोमांचक हो गई है, कई टीमें अभी 20 अंक तक पहुंच सकती हैं. हालांकि अभी कोई टीम आधिकारिक रूप से बाहर नहीं हुई है, लेकिन MI और LSG का रास्ता कठिन है. दोनों टीमें अब अपने सभी मैच जीतकर भी 14 अंकों तक पहुंच पाएगी. इस बीच बुधवार को BCCI ने आईपीएल प्लेऑफ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है.
धर्मशाला में होगा क्वालीफायर-1
धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 26 मई को क्वालीफायर-1 खेला जाएगा. ये अंक तालिका की टॉप-2 टीमों के बीच खेला जाएगा. जीतने वाली टीम पहली फाइनलिस्ट होगी, लेकिन हारने वाली टीम को फाइनल में जाने का एक और मौका मिलेगा.
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न्यू चंडीगढ़ में होंगे प्लेऑफ के 2 मैच
27 मई को होने वाला एलिमिनेटर मैच न्यू चंडीगढ़ के न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लांपुर) में खेला जाएगा. ये मुकाबला अंक तालिका में तीसरे और चौथे नंबर की टीम के बीच होगा. जीतने वाली टीम क्वालीफायर-2 में पहुंचेगी और हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी.
क्वालीफायर-2 भी न्यू चंडीगढ़ में होगा. ये मैच 29 मई को क्वालीफायर-1 में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम के बीच होगा. इसे जीतने वाली टीम दूसरी फाइनलिस्ट बनेगी.
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कब-कहां होगा IPL 2026 का फाइनल मैच?
क्वालीफायर-1 और क्वालीफायर-2 की विजेता टीम के बीच खिताबी मुकाबला होगा. ये 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि पिछले साल भी इसी वेन्यू पर फाइनल मैच हुआ था, जिसमें RCB ने अपना पहला खिताब जीता था. 2022 और 2023 का फाइनल भी अहमदाबाद में हुआ था.
IPL 2026 Playoffs Schedule
- क्वालीफायर-1: 26 मई- हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला
- एलिमिनेटर: 27 मई- न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
- क्वालीफायर-2: 29 मई- न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
- फाइनल- 31 मई- नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.
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Source: IOCL