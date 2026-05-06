हार्दिक के बाद सूर्यकुमार मुंबई इंडियंस से बाहर? जानें अब RCB से मैच में कौन होगा MI का कप्तान

Mumbai Indians, Suryakumar Yadav: मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 में अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 10 मई (रविवार) को खेलना है. मुकाबले से पहले खबर आई कि इस मैच में भी नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे. लखनऊ के खिलाफ पिछले मुकाबले में हार्दिक पूरी तरह से ठीक नहीं होने के कारण नहीं खेल पाए थे. उनकी जगह सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी संभाली थी. अब बताया जा रहा है कि सूर्या भी अगले मैच में एमआई से बाहर हो सकते हैं.

सूर्यकुमार यादव क्यों मिस कर सकते हैं मैच?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सूर्या इस हफ्ते पिता बनने वाले हैं, जिसके चलते वह आरसीबी के खिलाफ अगला मुकाबला मिस कर सकते हैं. हार्दिक और सूर्या के बाहर होने की खबर आने के बाद सवाल यह उठ रहा है कि आखिर टीम की कमान कौन संभालेगा?

लखनऊ के खिलाफ पिछले मैच में हार्दिक की गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार कप्तानी करते हुए नजर आए थे. सूर्या ने हार्दिक को लेकर अपडेट देते हुए बताया था कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं है, जिसके चलते वह बतौर कप्तान खेल रहे हैं.

हार्दिक और सूर्या बाहर, अब कौन संभालेगा मुंबई की कमान?

गौर करने वाली बात यह है कि लखनऊ के खिलाफ पिछले मैच के जरिए रोहित शर्मा की वापसी हुई है, जिन्होंने इंजरी के चलते सीजन के बीच में कुछ मुकाबले मिस किए थे. अगर हार्दिक और सूर्या दोनों ही अगले मैच में नहीं खेलते हैं, तो उम्मीद है कि रोहित एक बार फिर मुंबई के कप्तान के रूप में दिख सकते हैं. बताते चलें कि रोहित वह कप्तान हैं, जिनकी कप्तानी में टीम ने 5 आईपीएल खिताब जीते हैं.

हालांकि रोहित शर्मा के अलावा जसप्रीत बुमराह भी टीम के लिए कप्तान के रूप में अच्छे विकल्प होंगे. बुमराह टीम के अनुभवी गेंदबाज हैं. गौर करने वाली बात यह है कि फ्रेंचाइजी की तरफ से हार्दिक और सूर्या के नहीं खेलने पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है.

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