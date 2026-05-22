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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया IPL में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर, RCB को रचना होगा इतिहास, ईशान-क्लासेन-अभिषेक चमके

सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया IPL में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर, RCB को रचना होगा इतिहास, ईशान-क्लासेन-अभिषेक चमके

IPL 2026 SRH vs RCB: सनराइजर्स हैदराबाद ने 255 रन बना दिए हैं. यह आईपीएल में कुल छठी बार है जब हैदराबाद की टीम ने 250 रनों का आंकड़ा पार किया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 May 2026 09:35 PM (IST)
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सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बना लिए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को जीतकर टॉप-2 में फिनिश करना है तो आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज करना होगा. यह हैदराबाद के मैदान पर किसी टीम द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है. SRH के लिए अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने अर्धशतकीय पारी खेली.

सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कुल छठी बार 250 रनों का आंकड़ा पार किया है. वहीं हैदराबाद के मैदान पर यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इस मैदान पर 286 रन और 277 रनों का स्कोर भी हैदराबाद के ही नाम है. एसआरएच के लिए ईशान किशन ने 79 रनों की पारी खेली. ट्रेविस हेड 26 रन बना पाए.

अभिषेक-ईशान-क्लासेन की फिफ्टी

हैदराबाद टीम की ओर से अभिषेक शर्मा ने 22 गेंद में 56 रन बनाए. ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने 48 गेंदों में 113 रनों की पार्टनरशिप कर SRH को इस विशालकाय स्कोर तक पहुंचने में मदद की. क्लासेन ने 24 गेंद में 51 रनों की पारी खेली, जो इस सीजन उनकी छठी अर्धशतकीय पारी है. क्लासेन आईपीएल 2026 में 600 रनों का आंकड़ा पार करने वाले हैदराबाद टीम के पहले बल्लेबाज हैं.

RCB को करना होगा रिकॉर्ड रन चेज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को अगर ऐतिहासिक जीत के साथ लीग स्टेज को अलविदा कहना है, तो आज ऐतिहासिक रन चेज करना होगा. हैदराबाद के मैदान पर सबसे बड़ा रन चेज 246 रनों का है, जो सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के खिलाफ हासिल किया था. आज बेंगलुरू आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे बड़े रन चेज का भी रिकॉर्ड बना सकती है. बता दें कि पंजाब किंग्स के अलावा कभी आईपीएल में किसी टीम ने 250+ टारगेट चेज नहीं किया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 22 May 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru SRH RCB SunRisers Hyderabad SRH VS RCB IPL 2026
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