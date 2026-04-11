SRH ने IPL 2026 में बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास

सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2026 में पावरप्ले में 105 रन बनाकर नया इतिहास लिख दिया है. यह 2026 सीजन में किसी टीम द्वारा पहले 6 ओवरों में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने तबाही मचा दी. पहले 6 ओवरों के भीतर ही अभिषेक शर्मा 300 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 66 रन बना चुके थे.

SRH ने बनाया सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर

IPL 2026 में पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर अब सनराइजर्स हैदराबाद के नाम है, जिसने इस मैच में 105 रन बना डाले. इससे एक दिन पहले ही राजस्थान रॉयल्स ने RCB के खिलाफ मैच में पावरप्ले के भीतर 97 रन बनाए थे. उस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे और महज 15 गेंद में ही पचासा ठोक दिया था.

105 रन - सनराइजर्स हैदराबाद (बनाम पंजाब)

97 रन - राजस्थान रॉयल्स (बनाम RCB)

IPL इतिहास में सबसे बड़े पावरप्ले स्कोर

सनराइजर्स IPL इतिहास की पहली टीम है, जिसने पावरप्ले में ही तीन अलग-अलग मौकों पर 100 या उससे ज्यादा रन बना डाले हों. SRH ने इससे पहले 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 ओवरों में 125 रन बना दिए थे, जो आज भी आईपीएल में पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर है. उसी सीजन हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहले 6 ओवरों में 107 रन बना डाले थे.

125 रन - सनराइजर्स हैदराबाद (बनाम दिल्ली)

107 रन - सनराइजर्स हैदराबाद (बनाम लखनऊ)

105 रन - सनराइजर्स हैदराबाद (बनाम पंजाब)

105 रन - कोलकाता नाइट राइडर्स (बनाम बेंगलुरू)

100 रन - चेन्नई सुपर किंग्स (बनाम पंजाब)

इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 74 रन बनाए, दूसरी ओर उनके ओपनिंग जोड़ीदार ट्रेविस हेड ने 23 गेंद में 38 रन बनाए. उन दोनों ने मिलकर ही SRH के लिए 9 छक्के और 10 चौके लगा दिए. अभिषेक और हेड ने 94 रन तो केवल बाउंड्री से ही बना डाले. अभिषेक अब अपने आईपीएल करियर में 2,000 रन पूरे करने से केवल 76 रन दूर हैं.

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