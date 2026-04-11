हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026SRH ने IPL 2026 में बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास

SRH ने IPL 2026 में बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास

Highest Powerplay Score in IPL 2026: SRH ने आईपीएल 2026 में पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर इतिहास रच डाला है. उसने आईपीएल में तीसरी बार पावरप्ले में 100 से ज्यादा रन बनाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Apr 2026 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2026 में पावरप्ले में 105 रन बनाकर नया इतिहास लिख दिया है. यह 2026 सीजन में किसी टीम द्वारा पहले 6 ओवरों में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने तबाही मचा दी. पहले 6 ओवरों के भीतर ही अभिषेक शर्मा 300 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 66 रन बना चुके थे.

SRH ने बनाया सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर

IPL 2026 में पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर अब सनराइजर्स हैदराबाद के नाम है, जिसने इस मैच में 105 रन बना डाले. इससे एक दिन पहले ही राजस्थान रॉयल्स ने RCB के खिलाफ मैच में पावरप्ले के भीतर 97 रन बनाए थे. उस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे और महज 15 गेंद में ही पचासा ठोक दिया था.

  • 105 रन - सनराइजर्स हैदराबाद (बनाम पंजाब)
  • 97 रन - राजस्थान रॉयल्स (बनाम RCB)

IPL इतिहास में सबसे बड़े पावरप्ले स्कोर

सनराइजर्स IPL इतिहास की पहली टीम है, जिसने पावरप्ले में ही तीन अलग-अलग मौकों पर 100 या उससे ज्यादा रन बना डाले हों. SRH ने इससे पहले 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 ओवरों में 125 रन बना दिए थे, जो आज भी आईपीएल में पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर है. उसी सीजन हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहले 6 ओवरों में 107 रन बना डाले थे.

  • 125 रन - सनराइजर्स हैदराबाद (बनाम दिल्ली)
  • 107 रन - सनराइजर्स हैदराबाद (बनाम लखनऊ)
  • 105 रन - सनराइजर्स हैदराबाद (बनाम पंजाब)
  • 105 रन - कोलकाता नाइट राइडर्स (बनाम बेंगलुरू)
  • 100 रन - चेन्नई सुपर किंग्स (बनाम पंजाब)

इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 74 रन बनाए, दूसरी ओर उनके ओपनिंग जोड़ीदार ट्रेविस हेड ने 23 गेंद में 38 रन बनाए. उन दोनों ने मिलकर ही SRH के लिए 9 छक्के और 10 चौके लगा दिए. अभिषेक और हेड ने 94 रन तो केवल बाउंड्री से ही बना डाले. अभिषेक अब अपने आईपीएल करियर में 2,000 रन पूरे करने से केवल 76 रन दूर हैं.

यह भी पढ़ें:

क्या राजस्थान रॉयल्स ने बढ़ाई है वैभव सूर्यवंशी की सैलरी? IPL 2026 में इस क्रिकेटर को कितना पैसा मिलेगा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 11 Apr 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma SunRisers Hyderabad TRAVIS HEAD IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
SRH ने IPL 2026 में बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास
SRH ने IPL 2026 में बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास
आईपीएल 2026
IPL 2026 PBKS vs SRH Live Score: शशांक सिंह ने एक ओवर में हैदराबाद को दिए 2 बड़े झटके, हेड और अभिषेक को भेजा पवेलियन
LIVE: शशांक सिंह ने एक ओवर में हैदराबाद को दिए 2 बड़े झटके, हेड और अभिषेक को भेजा पवेलियन
आईपीएल 2026
क्या राजस्थान रॉयल्स ने बढ़ाई है वैभव सूर्यवंशी की सैलरी? IPL 2026 में इस क्रिकेटर को कितना पैसा मिलेगा
क्या राजस्थान रॉयल्स ने बढ़ाई वैभव सूर्यवंशी की सैलरी? IPL 2026 में कितना पैसा मिलेगा
आईपीएल 2026
अगर IPL ऑक्शन में गए Vaibhav Suryavanshi तो मिलेंगे 50 करोड़ रुपये, अचानक क्यों होने लगी ऐसी चर्चा?
अगर IPL ऑक्शन में गए वैभव सूर्यवंशी तो मिलेंगे 50 करोड़ रुपये, अचानक क्यों होने लगी ऐसी चर्चा?
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर
CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर
आईपीएल 2026
क्या राजस्थान रॉयल्स ने बढ़ाई है वैभव सूर्यवंशी की सैलरी? IPL 2026 में इस क्रिकेटर को कितना पैसा मिलेगा
क्या राजस्थान रॉयल्स ने बढ़ाई वैभव सूर्यवंशी की सैलरी? IPL 2026 में कितना पैसा मिलेगा
इंडिया
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
बिजनेस
Explained: अंडरगारमेंट्स से लेकर मलाश्य के अंदर... जानें कहां-कहां सोना छिपाकर भारत लाया गया?
अंडरगारमेंट्स से लेकर मलाश्य के अंदर... जानें कहां-कहां सोना छिपाकर भारत लाया गया?
एग्रीकल्चर
बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय
बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय
ट्रेंडिंग
म्यूजिक स्कूल को आखिरी अलविदा, बम की आवाजों के बीच ईरानी शिक्षक ने बजाई इमोशनल धुन, वीडियो देख रो पड़े यूजर्स
म्यूजिक स्कूल को आखिरी अलविदा, बम की आवाजों के बीच ईरानी शिक्षक ने बजाई इमोशनल धुन, वीडियो देख रो पड़े यूजर्स
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
Embed widget