IPL ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के इस अनकैप्ड खिलाड़ी को भी मिली करोड़ों की रकम, SRH ने खेला बड़ा दांव

IPL 2026 की नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ियों की काफी मांग रही. भारत के उभरते हुए सितारे कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर सबका ध्यान खींचा. इसी बीच सनराइजर्स हैदराबाद ने एक ऑस्ट्रेलियाई अनकैप्ड प्लेयर पर 3 करोड़ रुपये की बोली लगाकर सबको चौंका दिया. आखिर SRH ने एडवर्ड्स में ऐसा क्या देखा, जो टीम ने उन्हें बेस प्राइस से 6 गुना ज्यादा रकम में खरीदा.

25 वर्षीय जैक एडवर्ड्स ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं, दमदार मीडियम पेस गेंदबाजी के साथ-साथ बैटिंग भी कर लेते हैं. ऑक्शन में एडवर्ड्स का बेस प्राइस 50 लाख रुपये था और सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने उनमें दिलचस्पी दिखाई थी. गुजरात टाइटंस ने भी एडवर्ड्स पर 1.50 करोड़ रुपये तक की बोली लगाई, लेकिन चेन्नई ने उनपर लगातार बोली लगानी जारी रखी. इस बीच सनराइजर्स हैदराबाद इस रेस में कूद पड़ी, जिसके आगे CSK ने 2.80 करोड़ की बोली के बाद अपने हाथ खींच लिए. अंत में SRH ने एडवर्ड्स को 3 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया.

क्या है जैक एडवर्ड्स की खासियत?

जैक एडवर्ड्स पर बोली 3 करोड़ तक गई, इसके कई पहलू हैं. ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी केवल दमदार बैटिंग और बॉलिंग ही नहीं बल्कि शानदार फील्डर भी हैं. SRH कई सीजन तक उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि एडवर्ड्स एक भविष्य के कप्तान भी साबित हो सकते हैं. एडवर्ड्स अंडर-19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी कर चुके हैं, इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्वता दिखाना उन्हें बेहद खास प्लेयर साबित करती है.

जैक एडवर्ड्स ने अभी तक अपने टी20 करियर में 64 मैचों में 34 विकेट लिए हैं और बल्लेबाजी में 761 रन भी बना चुके हैं. वो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी रेड-बॉल टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं. वहीं BBL के मौजूदा सीजन के पहले मैच में उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के लिए 21 गेंद में नाबाद 46 रन बनाए, वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने एक विकेट लिया था.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में 25.20 करोड़ में बिके और अगले ही दिन बुरी तरह फेल हुए कैमरन ग्रीन, 1 रन बनाकर आउट