हैदराबाद में दिल्ली का सरेंडर, SRH ने लगाई जीत की हैट्रिक; अभिषेक शर्मा और ईशान मलिंगा रहे हीरो

IPL 2026 SRH vs DC Full Match Highlights: सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के 31वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया. हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए अभिषेक शर्मा के ताबड़तोड़ शतक की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 242 रनों का विशाल टोटल बोर्ड पर लगाया. रन चेज करते हुए दिल्ली ने एक वक्त पर 9.1 ओवर में 100 रन बोर्ड पर लगा लिए थे. लेकिन इसके बाद जल्दी-जल्दी विकेट गिर जाने के कारण दिल्ली को 47 रन से हार का सामना करना पड़ा. यह घरेलू मैदान पर हैदराबाद की लगातार तीसरी जीत रही.

दिल्ली की शुरुआत खराब रही. टीम ने पहला विकेट सिर्फ 21 रन पर पथुम निसांका (08) के रूप में गंवा दिया था. इसके बाद दूसरे विकेट के लिए नितीश राणा और केएल राहुल ने दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों में 86 रनों की साझेदारी की, जिसका अंत 107 रन के स्कोर पर केएल राहुल के विकेट के साथ हुआ. 107 रन पर दिल्ली ने दूसरा, तीसरा और चौथा विकेट गंवाया.

राहुल ने 23 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए. राहुल के बाद नितीश राणा 30 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 57 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. फिर चौथा विकेट डेविड मिलर के रूप में गिरा, जो गोल्डन डक का शिकार हुए.

ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी की साझेदारी नहीं आई काम

चार विकेट गिर जाने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने पांचवें विकेट के लिए 33 गेंदों 59 रनों की साझेदारी की, लेकिन दोनों की साझेदारी दिल्ली के लिए सिर्फ जीत का अंतर कम कर सकी, लेकिन जीत नहीं दिला सकी. यह साझेदारी 166 रन पर स्टब्स के विकेट के साथ समाप्त हुई. स्टब्स ने 16 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर 27 रन बनाए.

यहां से टीम ने जल्दी-जल्दी विकेट गंवाना शुरू किए. टीम का छठा विकेट 186 रन पर, सातवां 192 रन पर, आठवां 195 रन पर और नौवां भी 195 रन पर गिरा. टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 195 रन तक ही पहुंच सकी. इस दौरान हैदराबाद के लिए मलिंगा ने 4 विकेट और हर्ष दुबे ने 3 विकेट लेकर अहम योगदान दिया.

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