चेपॉक में धोनी के सामने हारी चेन्नई, प्लेऑफ की उम्मीदें धूमिल; हैदराबाद ने कर लिया क्वालीफाई

CSK vs SRH Match Full Highlights: चेपॉक में IPL 2026 का 63वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया. मुकाबले में एमएस धोनी भी मैदान पर आए थे. यह सीजन में चेन्नई का घरेलू मैदान पर आखिरी मैच था. इस खास मुकाबले में सीएसके को धोनी के सामने 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. वहीं जीत हासिल करने वाली हैदराबाद ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया. इसके साथ गुजरात टाइटंस ने भी प्लेऑफ के लिए क्लीफाई कर लिया है. चेन्नई की प्लेऑफ की उम्मीदें धूमिल हो गईं.

मुकाबले चेन्नई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बोर्ड पर लगाए. चेज करते हुए हैदराबाद ने 19 ओवर में जीत हासिल कर ली.

हैदराबाद को जीत दिलाने में ईशान किशन में अहम योगदान दिया. उन्होंने चेज में टीम के लिए 47 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 70 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा हेनरिक क्लासेन ने 26 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 47 रन बनाए. दोनों खिलाड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 75 रनों की साझेदारी करके अहम योगदान दिया.

प्लेऑफ के लिए मिल गई 3 टीमें, एक स्लॉट बाकी

प्लेऑफ के लिए सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालीफाई किया था. अब हैदराबाद और गुजरात ने भी टॉप-4 में खुद को काबिज कर लिया है. यहां से पांच टीमों के बीच प्लेऑफ के 1 स्लॉट के लिए लड़ाई होगी. लड़ाई करने वाली टीमों में पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स शामिल है.

बाकी 5 टीमों में से फिलहाल पंजाब के पास सबसे ज्यादा 13 प्वाइंट्स हैं. राजस्थान, चेन्नई और दिल्ली 12-12 प्वाइंट्स के साथ टेबल में मौजूद हैं. वहीं कोलकाता के पास 11 प्वाइंट्स हैं.

पंजाब को 1 मैच और खेलना है, जिससे टीम 15 प्वाइंट्स तक पहुंच पाएगी. राजस्थान को 2 मैच खेलने हैं, जिससे टीम 16 प्वाइंट्स तक जा सकती है.

चेन्नई और दिल्ली को 1-1 मैच खेलना है, जिसमें जीत हासिल करके दोनों टीमें 14-14 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती हैं.

कोलकाता को 2 मैच खेलने हैं, जिसके साथ टीम 15 प्वाइंट्स तक पहुंच पाएगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी स्लॉट में कौन सी टीम अपनी जगह बनाती है.

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