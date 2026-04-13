पहले ईशान किशन ने कूटा, फिर प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन ने तोड़ा राजस्थान का घमंड

सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है. SRH के लिए अपना डेब्यू करने वाले प्रफुल हिंगे ने मैच जिताऊ गेंदबाजी करते हुए 4 बहुमूल्य विकेट लिए. प्रफुल ने पारी के पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लुआन ड्री प्रिटोरियस का विकेट लेकर हैदराबाद की जीत की नींव रखी थी. ईशान किशन ने भी 91 रनों की पारी खेल हैदराबाद की बड़ी जीत में योगदान दिया.

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टॉस हारकार पहले बल्लेबाजी करने आई थी. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के रूप में दोनों सलामी बल्लेबाज फ्लॉप हो चुके थे, लेकिन कप्तान ईशान किशन ने दम दिखाते हुए 44 गेंद में 91 रनों की पारी खेली. हेनरिक क्लासेन ने 40 रन बनाए. वहीं नीतीश कुमार रेड्डी और सलिल अरोड़ा ने भी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेलकार SRH को 216 के स्कोर तक पहुंचाया.

प्रफुल और साकिब ने बरपाया कहर

सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन, दोनों को डेब्यू का मौका दिया था. प्रफुल ने पारी की शुरुआत की और पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लुआन ड्री प्रिटोरियस को आउट कर दिया. ये तीनों बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल पाए. दूसरा ओवर आया तो साकिब हुसैन ने भी अपने IPL करियर के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को चलता किया. राजस्थान 2 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो चुकी थी.

अभी प्रफुल का कहर रुका नहीं था, क्योंकि अपने स्पेल के दूसरे ही ओवर में कप्तान रियान पराग को भी आउट कर दिया, जो सिर्फ 4 रन बना पाए. केवल 9 रन के स्कोर तक राजस्थान की आधी टीम पवेलियाँ लौट चुकी थी. इसी बीच रवींद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने 118 रनों की पार्टनरशिप करके RR को बहुत बड़े अंतर की हार से बचाया या यूं कहें कि टीम के नेट रन रेट को बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने से बचाया. जडेजा ने 45 रन और फरेरा ने 69 रन बनाए.

राजस्थान के टॉप ऑर्डर को प्रफुल हिंगे ने धराशाई किया और निचले क्रम के बल्लेबाजों को साकिब हुसैन ने तहस-नहस कर दिया. प्रफुल और साकिब, दोनों ने मैच में 4-4 विकेट झटके. बचे हुए 2 विकेट ईशान मलिंगा ने चटकाए.