हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026105 पर था एक विकेट, फिर 165 पर ऑलआउट; कोलकाता के सामने SRH की बैटिंग चारों खाने चित्त

105 पर था एक विकेट, फिर 165 पर ऑलआउट; कोलकाता के सामने SRH की बैटिंग चारों खाने चित्त

KKR vs SRH Score IPL: सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइन-अप चारों खाने चित्त हो गई. हैदराबाद टीम के आखिरी 9 विकेट महज 60 रनों के भीतर गिर गए. ट्रेविस हेड ने अर्धशतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 May 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बनाए हैं. SRH की टीम ने अपने आखिरी 9 विकेट महज 60 रनों के भीतर खो दिए. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन का बल्ला नहीं चल पाया. हैदराबाद की टीम विजयरथ पर सवार है, जो लगातार 5 मुकाबले जीत चुकी है लेकिन KKR के सामने हैदराबाद की बैटिंग ने घुटने टेक दिए.

एक समय सनराइजर्स हैदराबाद ने एक विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लिए थे. उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि हेनरिक क्लासेन, पैट कमिंस, सलिल अरोड़ा समेत कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. 9वें ओवर में ट्रेविस हेड आउट हो गए, जिन्होंने 28 गेंद में 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. 

11वें ओवर तक भी हैदराबाद टीम का रन रेट अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी रोवमैन पावेल ने हेनरिक क्लासेन का अविश्वसनीय कैच लपका, वहां से हैदराबाद टीम काअ पतन शुरू हुआ. क्लासेन 11 रन बनाकर आउट हो गए. महज 17 रनों के भीतर स्मरण रविचंद्रन, सलिल अरोड़ा और अनिकेत वर्मा का विकेट गिर गया था, जिससे SRH की लोवर-मिडिल ऑर्डर बैटिंग की पोल खुल गई.

KKR को हर हाल में जीतना है

कोलकाता नाइट राइडर्स अभी पॉइंट्स टेबल में पांच अंकों के साथ आठवें स्थान पर है. उसे अगर प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखना है तो हर हाल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराना होगा. कोलकाता ने जीत काअ आधा सफर तय कर लिया है, क्योंकि गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए SRH को सिर्फ 165 रनों पर रोका है. बाकी काम बल्लेबाजों पर निर्भर है.

केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, सभी ने कम से कम एक विकेट जरूर लिया. वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. सुनील नरेन और कार्तिक त्यागी ने दो-दो विकेट लिए. उनके अलावा वैभव अरोड़ा, कैमरून ग्रीन और अनुकूल रॉय ने एक-एक विकेट लेने में सफलता पाई.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 में कितने मुस्लिम क्रिकेटर खेल रहे हैं? राजस्थान में एक भी नहीं, लेकिन लखनऊ में सबसे ज्यादा 5

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 03 May 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
SunRisers Hyderabad SRH Vs KKR IPL LIVE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
SRH vs KKR Live Score: गेंदबाजी में अभिषेक ने की ओपनिंग, SRH ने पहले ही ओवर में लिया बड़ा रिस्क
LIVE: गेंदबाजी में अभिषेक ने की ओपनिंग, SRH ने पहले ही ओवर में लिया बड़ा रिस्क
आईपीएल 2026
105 पर था एक विकेट, फिर 165 पर ऑलआउट; कोलकाता के सामने SRH की बैटिंग चारों खाने चित्त
105 पर था एक विकेट, फिर 165 पर ऑलआउट; कोलकाता के सामने SRH की बैटिंग चारों खाने चित्त
आईपीएल 2026
IPL 2026 में कितने मुस्लिम क्रिकेटर खेल रहे हैं? राजस्थान में एक भी नहीं, लेकिन लखनऊ में सबसे ज्यादा 5
IPL 2026 में कितने मुस्लिम क्रिकेटर खेल रहे हैं? LSG में सबसे ज्यादा 5
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या से छिनेगी कमान तो कौन बनेगा मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान? 3 खिलाड़ी बड़े दावेदार
हार्दिक पांड्या से छिनेगी कमान तो कौन बनेगा मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान? 3 खिलाड़ी बड़े दावेदार
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
West Bengal Repolling Breaking: बंगाल में Voting के बाद बड़ा कांड! | CRPF | BJP Vs TMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान: पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस ने उठाया ये कदम
राजस्थान: पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस ने उठाया ये कदम
इंडिया
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या से छिनेगी कमान तो कौन बनेगा मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान? 3 खिलाड़ी बड़े दावेदार
हार्दिक पांड्या से छिनेगी कमान तो कौन बनेगा मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान? 3 खिलाड़ी बड़े दावेदार
बॉलीवुड
'वो उनको मारना चाहते थे...', सलमान खान के बॉडीगार्ड ने किया खुलासा, 2024 में घर पर हुई थी फायरिंग
'वो उनको मारना चाहते थे...', सलमान खान के बॉडीगार्ड ने किया खुलासा, 2024 में घर पर हुई थी फायरिंग
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
विश्व
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
ट्रेंडिंग
समंदर की गहराई में शान से लहराया तिरंगा, अंडमान में रचा गया इतिहास, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
समंदर की गहराई में शान से लहराया तिरंगा, अंडमान में रचा गया इतिहास, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
एग्रीकल्चर
एक पेड़ से 1000 लौकी, कटिंग की इस टेक्निक को जान लेंगे तो मुनाफा ही मुनाफा
एक पेड़ से 1000 लौकी, कटिंग की इस टेक्निक को जान लेंगे तो मुनाफा ही मुनाफा
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget