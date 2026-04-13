LIVE: राजस्थान ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, हैदराबाद करेगी बैटिंग; प्लेइंग 11 में हुए बड़े बदलाव

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 SRH vs RR Live Score: राजस्थान ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, हैदराबाद करेगी बैटिंग; प्लेइंग 11 में हुए बड़े बदलाव

IPL 2026 SRH vs RR Live Score: राजस्थान ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, हैदराबाद करेगी बैटिंग; प्लेइंग 11 में हुए बड़े बदलाव

IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Score: यहां आपको सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले का लाइव स्कोर और बाकी सभी लाइव अपडेट मिलेंगे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क  | Updated at : 13 Apr 2026 07:14 PM (IST)

SRH vs RR Live Score IPL 2026 Ball by Ball commentary Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals live updates and results Rajiv Gandhi International Stadium Vaibhav Sooryavanshi
आईपीएल 2026 के 21वें लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने-सामने हैं. मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच के जरिए राजस्थान लगातार पांचवीं जीत की तरफ देखना चाहेगी. दूसरी तरफ हैदराबाद दूसरी जीत की तलाश करेगी. मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का भी जलवा देखने को मिलेगा. 

दोनों ही टीमें 4-4 मैच खेल चुकी हैं. अब पांचवें मैच में एक दूसरे के सामने होंगी. राजस्थान ने सभी चार मैचों में जीत हासिल की है. दूसरी तरफ हैदराबाद को चार में से सिर्फ एक मैच में ही जीत मिली है. टीम ने इकलौता मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 65 रनों से जीता. बाकी तीन मैचों में हैदराबाद को बेंगलुरु के खिलाफ 6 विकेट से, लखनऊ के खिलाफ 5 विकेट से और पंजाब के खिलाफ 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी. 

हैदराबाद बनाम राजस्थान हेड टू हेड 

बात करें हैदराबाद और राजस्थान के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों के बीच अब तक 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में हैदराबाद ने बढ़त हासिल करते हुए 12 मैचों में जीत दर्ज की है. राजस्थान ने बाकी के 9 मैच अपने नाम किए हैं. पिछले सीजन दोनों के बीच मैच देखने को मिला था, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 44 रनों से जीत हासिल की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है. 

राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड 

यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला. 

सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड 

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, प्रफुल्ल हिंगे, कामिंदु मेंडिस, डेविड पायने, जीशान अंसारी, ब्रायडन कारसे, स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन, क्रेन्स फुलेट्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार. 

19:14 PM (IST)  •  13 Apr 2026

IPL 2026 SRH vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स के इम्पैक्ट सब 

स्मरण रविचंद्रन, साकिब हुसैन, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, हर्षल पटेल.

19:09 PM (IST)  •  13 Apr 2026

IPL 2026 SRH vs RR Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा.

SRH Vs RR Live Score Sunrisers Hyderabad Vs Rajasthan Royals Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Live IPL 2026 SRH Vs RR Live
आईपीएल 2026
IPL 2026 SRH vs RR Live Score: राजस्थान ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, हैदराबाद करेगी बैटिंग; प्लेइंग 11 में हुए बड़े बदलाव
LIVE: राजस्थान ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, हैदराबाद करेगी बैटिंग; प्लेइंग 11 में हुए बड़े बदलाव
BCCI ने सुनाई हार्दिक पांड्या को कड़ी सजा, इस हरकत की वजह से 12 लाख का जुर्माना, RCB के टिम डेविड भी नपे
BCCI ने सुनाई हार्दिक पांड्या को कड़ी सजा, इस हरकत की वजह से 12 लाख का जुर्माना, RCB के टिम डेविड भी नपे
IPL 2026: रोहित शर्मा की इंजरी ने बढ़ाई मुंबई इंडियंस की टेंशन, अगला मैच खेलने पर लटकी तलवार 
रोहित शर्मा की इंजरी ने बढ़ाई MI की टेंशन, अगला मैच खेलने पर लटकी तलवार 
पहले 6 ओवर में बनेंगे 200 रन? IPL में आज बनेगा नया इतिहास, जानें कैसे?
पहले 6 ओवर में बनेंगे 200 रन? IPL में आज बनेगा नया इतिहास, जानें कैसे?
Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
विश्व
US Iran War: महायुद्ध का आगाज! होर्मुज पर ट्रंप के नाकेबंदी की घड़ी पास, नेतन्याहू बोले- किसी भी वक्त खत्म हो सकता है सीजफायर
महायुद्ध का आगाज! होर्मुज पर ट्रंप के नाकेबंदी की घड़ी पास, नेतन्याहू बोले- किसी भी वक्त खत्म सीजफायर
बिहार
बिहार में जिन नामों की चर्चा उसमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? नए CM पर JDU की दो टूक
बिहार में जिन नामों की चर्चा उसमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? नए CM पर JDU की दो टूक
इंडिया
'हम चुनाव की आंधी में अंधे नहीं हो सकते...', बंगाल SIR में बाहर हुए लोगों की याचिका पर SC की वोट के अधिकार पर सख्त टिप्पणी
'हम चुनाव की आंधी में अंधे नहीं हो सकते...', बंगाल SIR में बाहर हुए लोगों की याचिका पर SC की वोट के अधिकार पर सख्त टिप्पणी
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
शिक्षा
लाखों में सैलरी पाने का मौका, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर यहां निकली वैकेंसी; बस चाहिए ये क्वालिफिकेशन
लाखों में सैलरी पाने का मौका, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर यहां निकली वैकेंसी; बस चाहिए ये क्वालिफिकेशन
विश्व
US Iran War: ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, यूएस-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप
ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, US-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा में प्रदर्शन और हिंसा के बीच फील्ड पर प्रशासन, सरकार बोली- हम श्रमिकों के साथ, अखिलेश ने मांगा सीएम का इस्तीफा
नोएडा में प्रदर्शन और हिंसा के बीच फील्ड पर प्रशासन, सरकार बोली- हम श्रमिकों के साथ, अखिलेश ने मांगा सीएम का इस्तीफा
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
