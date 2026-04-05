सनराइजर्स हैदराबाद के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, पावरप्ले में बनाए सिर्फ 22 रन; चौथी बार हुआ ऐसा

सनराइजर्स हैदराबाद अपने टॉप आर्डर पर गर्व करती है, जिसमें दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं. वह ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करते हैं, जिनके सामने अच्छे-अच्छे गेंदबाज फीके पड़ जाते हैं. लेकिन आज लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इन दोनों को सस्ते में पवेलियन भेज दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पॉवरप्ले में 60-70 रन बनाने वाली ये टीम आज गेंदों से भी कम रन बना पाई. शुरूआती 6 ओवरों में हैदराबाद सिर्फ 22 रन ही बना पाई, जो आईपीएल इतिहास में उनका पॉवरप्ले का चौथा सबसे कम स्कोर है.

शमी ने किया अभिषेक और हेड को आउट

मोहम्मद शमी ने एक बार फिर पहले ओवर में विकेट चटकाया, उन्होंने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आउट किया. अभिषेक गति से चकमा खा गए थे, शॉर्ट थर्डमैन पर एम सिद्धार्त ने शानदार कैच पकड़ा. इसके बाद तीसरे और अपने दूसरे ओवर में उन्होंने ट्रेविस हेड को चलता किया.

तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शमी ने गति में मिश्रण किया, ये धीमी गति की गेंद थी जिस पर ट्रेविस हेड शॉट मारते हुए रुक गए लेकिन गेंद हवा में गई और एडन मार्क्रम ने डाइव लगाकर अच्छा कैच लिया.

इसके बाद प्रिंस यादव ने कप्तान ईशान किशन का विकेट लिया. अंदर आती हुई तेज गति की गेंद पर ईशान चारो खाने चित हुए और बोल्ड हो गए. ये पॉवरप्ले में हैदराबाद का तीसरा विकेट था, जिसके बाद रनों की गति बहुत धीमी हो गई.

पॉवरप्ले का चौथा सबसे कम स्कोर!

सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर पॉवरप्ले में 22/3 था. ये आईपीएल इतिहास में हैदराबाद का चौथा सबसे कम स्कोर है. बता दें कि हैदराबाद का पॉवरप्ले में सबसे कम स्कोर 14 है, जो उन्होंने 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बनाया था. लिस्ट में देखें हैदराबाद के पॉवरप्ले में सबसे कम स्कोर.