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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026SRH vs LSG: सनराइजर्स हैदराबाद के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, पावरप्ले में बनाए सिर्फ 22 रन; चौथी बार हुआ ऐसा

SRH vs LSG: सनराइजर्स हैदराबाद के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, पावरप्ले में बनाए सिर्फ 22 रन; चौथी बार हुआ ऐसा

SRH vs LSG: मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा और तीसरे ओवर में ट्रैविस हेड को सस्ते में आउट कर लखनऊ सुपर जायंट्स को शानदार शुरुआत दिलाई थी. पॉवरप्ले में हैदराबाद सिर्फ 22 रन ही बना पाई.

By : शिवम | Updated at : 05 Apr 2026 05:14 PM (IST)
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सनराइजर्स हैदराबाद अपने टॉप आर्डर पर गर्व करती है, जिसमें दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं. वह ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करते हैं, जिनके सामने अच्छे-अच्छे गेंदबाज फीके पड़ जाते हैं. लेकिन आज लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इन दोनों को सस्ते में पवेलियन भेज दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पॉवरप्ले में 60-70 रन बनाने वाली ये टीम आज गेंदों से भी कम रन बना पाई. शुरूआती 6 ओवरों में हैदराबाद सिर्फ 22 रन ही बना पाई, जो आईपीएल इतिहास में उनका पॉवरप्ले का चौथा सबसे कम स्कोर है.

शमी ने किया अभिषेक और हेड को आउट

मोहम्मद शमी ने एक बार फिर पहले ओवर में विकेट चटकाया, उन्होंने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आउट किया. अभिषेक गति से चकमा खा गए थे, शॉर्ट थर्डमैन पर एम सिद्धार्त ने शानदार कैच पकड़ा. इसके बाद तीसरे और अपने दूसरे ओवर में उन्होंने ट्रेविस हेड को चलता किया.

तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शमी ने गति में मिश्रण किया, ये धीमी गति की गेंद थी जिस पर ट्रेविस हेड शॉट मारते हुए रुक गए लेकिन गेंद हवा में गई और एडन मार्क्रम ने डाइव लगाकर अच्छा कैच लिया.

इसके बाद प्रिंस यादव ने कप्तान ईशान किशन का विकेट लिया. अंदर आती हुई तेज गति की गेंद पर ईशान चारो खाने चित हुए और बोल्ड हो गए. ये पॉवरप्ले में हैदराबाद का तीसरा विकेट था, जिसके बाद रनों की गति बहुत धीमी हो गई.

पॉवरप्ले का चौथा सबसे कम स्कोर!

सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर पॉवरप्ले में 22/3 था. ये आईपीएल इतिहास में हैदराबाद का चौथा सबसे कम स्कोर है. बता दें कि हैदराबाद का पॉवरप्ले में सबसे कम स्कोर 14 है, जो उन्होंने 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बनाया था. लिस्ट में देखें हैदराबाद के पॉवरप्ले में सबसे कम स्कोर.

  • 14/3 - बनाम राजस्थान रॉयल्स (2022)
  • 20/3- बनाम पंजाब किंग्स (2021)
  • 21/3- बनाम राजस्थान रॉयल्स (2013)
  • 22/3- बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (2026)
  • 24/4- बनाम मुंबई इंडियंस (2025)

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 05 Apr 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma SRH Vs LSG SunRisers Hyderabad TRAVIS HEAD MOHAMMED SHAMI ISHAN KISHAN IPL 2026
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