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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026SRH vs LSG Highlights: शमी की घातक गेंदबाजी, ऋषभ पंत की धांसू बैटिंग; लखनऊ ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया

SRH vs LSG Highlights: शमी की घातक गेंदबाजी, ऋषभ पंत की धांसू बैटिंग; लखनऊ ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया

SRH vs LSG Highlights: IPL 2026 के 10वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया. ये मुकाबला आखिरी गेंद तक चला, ऋषभ पंत ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली.

By : शिवम  | Updated at : 05 Apr 2026 07:42 PM (IST)

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SRH vs LSG Highlights
Source : @IPL

Background

IPL 2026 के 10वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मैच में LSG के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. मोहम्मद शमी ने पॉवरप्ले में ही अभिषेक और हेड को आउट कर शानदार शुरुआत दिलाई. 26 पर 4 विकेट गिरने के बाद हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी की शतकीय साझेदारी से हैदराबाद सम्मानजनक स्कोर (156) तक पहुंच पाया था. लक्ष्य का पीछा करते हुए एडन मार्क्रम ने तेज तर्रार शुरुआत की, इसके बाद कप्तान पंत की सूझबूझ भरी पारी देखने को मिली. पंत ने 50 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए. ये मुकाबला अंतिम ओवर तक गया. लखनऊ ने 1 गेंद रहते लक्ष्य हासिल किया और 5 विकेट से जीत दर्ज की. 4 ओवरों में 9 रन देकर 2 विकेट लेने वाले शमी को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.

ऋषभ पंत ने खेली मैच जिताऊ पारी

157 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एडन मार्क्रम और मिचेल मार्श ने पारी की शुरुआत की, मार्श 14 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद आए ऋषभ पंत और मार्क्रम के बीच 40 रनों की साझेदारी हुई, मार्क्रम ने 27 गेंदों में 45 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 6 चौके लगाए. इसके बाद आयुष बदोनी (12), निकोलस पूरन (1) के आउट होने से लखनऊ मुश्किल में आ गई थी, लेकिन पंत ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी.

ऋषभ पंत ने 50 गेंदों में 9 चौकों की मदद से नाबाद 68 रन बनाए. लखनऊ के लिए ये IPL 2026 में पहली जीत है.

हैदराबाद के लिए हर्ष दुबे ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए, उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 18 ही रन दिए. जयदेव उनादकट महंगे साबित हुए, उन्होंने 3.5 ओवरों में 50 रन लुटाए.

SRH ने बनाए 156 रन (हाइलाइट्स)

सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, अभिषेक शर्मा पहले ही ओवर में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे. उन्हें मोहम्मद शमी ने आउट किया. इसके बाद शमी ने तीसरे और अपने दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड को भी आउट किया, हेड ने 7 रन बनाए. कप्तान ईशान किशन (1) भी आज कुछ खास नहीं कर पाए, प्रिंस यादव ने उन्हें बोल्ड किया. पॉवरप्ले में हैदराबाद सिर्फ 22 ही रन बना पाई थी. 

लियाम लिविंगस्टन के रूप में सनराइजर्स हैदराबाद को चौथा झटका 26 के स्कोर पर लगा, तब लगा था कि शायद टीम 100 तक भी न पहुंच पाए. तब हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी ने पारी को संभाला और शतकीय साझेदारी से टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. क्लासेन ने 41 गेंदों में 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से 62 रन बनाए. रेड्डी ने 33 गेंदों में 56 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके लगाए. 

मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवरों में 2 विकेट लिए और सिर्फ 9 ही रन दिए. दिग्वेश सिंह राठी महंगे साबित हुए, उन्होंने 4 ओवरों में 1 विकेट लेकर 46 रन लुटाए. प्रिंस यादव और आवेश खान ने 2-2 विकेट लिए.

LSG की प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श, एडन मार्क्रम, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, एम सिद्धार्थ.

SRH की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान, विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट.

SRH vs LSG हेड टू हेड

  • कुल मैच: 6
  • SRH जीती- 2 बार
  • LSG जीती- 4 बार

अंक तालिका में कहां हैं दोनों टीमें?

सनराइजर्स हैदराबाद का आज IPL 2026 में तीसरा मैच है. टीम की शुरुआत हार से हुई थी, दूसरे मैच में हैदराबाद ने वापसी की और जीत दर्ज की. 2 अंक और +0.469 की नेट रन रेट के साथ हैदराबाद अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है.

लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, टीम की खराब बल्लेबाजी रही थी. हालांकि शुरुआत में गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मिडिल ओवरों से वह भी फीके नजर आए. अभी अपने पहले अंक की तलाश कर रही लखनऊ -1.397 की नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में आठवें नंबर पर है.

19:41 PM (IST)  •  05 Apr 2026

SRH vs LSG Live: मोहम्मद शमी को मिला POTM अवार्ड

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, जिन्होंने पॉवरप्ले में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को आउट कर शानदार शुरुआत दिलाई थी. उन्होंने 4 ओवरों में मात्र 9 रन देकर 2 विकेट लिए थे.

19:24 PM (IST)  •  05 Apr 2026

SRH vs LSG Live: ऋषभ पंत ने खेली मैच जिताऊ पारी

ऋषभ पंत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच जिताऊ पारी खेली, उन्होंने 50 गेंदों में 9 चौकों की मदद से नाबाद 68 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया, जो दर्शाता है कि आज उन्होंने ग्राउंडेड शॉट्स पर ज्यादा भरोसा जताया और कम रिस्की शॉट खेले. इससे पहले एडन मार्क्रम ने अच्छी शुरुआत दिलाई, उन्होंने 27 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 45 रन बनाए.

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