जीत की हैट्रिक लगाएगी CSK या SRH मारेगी बाजी, आज है रोमांचक मैच; कुछ देर में होगा टॉस

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 27वां मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच है. ये मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, टॉस 7 बजे होगा. CSK ने लगातार 3 हार के बाद वापसी की और पिछले दोनों मैचों में जीत दर्ज की, लेकिन उनके सामने आज SRH है, जिसने पिछले मैच में राजस्थान के विजयी रथ को रोका था.

आज सभी की निगाहें प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन पर होंगी, जिन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया और 4-4 विकेट चटकाए थे. एशन मलिंगा भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड अभी तक लय में नहीं दिखे हैं, लेकिन चेन्नई इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहेगी. कप्तान ईशान किशन ने पिछले मैच में 91 रनों की शानदार पारी खेली थी, वो अपनी लय को आज भी बरकरार रखना चाहेंगे.

चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी ने पिछले मैच में प्रभावित किया था, नूर अहमद ने 3 विकेट लिए थे. लेकिन आज अगर चेन्नई को जीतना है तो अंशुल कंबोज और खलील अहमद को अच्छी शुरुआत दिलानी होगी और अभिषेक-हेड को सस्ते में रोकना होगा. बेशक टीम ने पिछले दोनों मैच जीते हैं लेकिन कप्तान ऋतुरक गायकवाड़ की फॉर्म चिंता का विषय है. ओपनर संजू सैमसन पिछले दोनों मैचों में अच्छी लय में दिखे हैं, आज भी उनसे अच्छी शुरुआत की दरकार होगी. युवा आयुष म्हात्रे और डेवाल्ड ब्रेविस भी अच्छे नजर आ रहे हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग इलेवन (संभावित)

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह.

इम्पैक्ट प्लेयर- प्रशांत वीर.

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन (संभावित)

ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा.

इम्पैक्ट प्लेयर- साकिब हुसैन.

SRH vs CSK हेड टू हेड

सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल में अभी तक कुल 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें चेन्नई का पलड़ा भारी है. CSK ने 15 मैच जीते हैं जबकि SRH सिर्फ 7 मैचों में जीत दर्ज कर पाई है.

हैदराबाद फ्रेंचाइजी बेशक बड़े टोटल के लिए जानी जाती है, कई बार वह 250 का आंकड़ा छू चुके हैं लेकिन कभी भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने 200 से अधिक रन नहीं बनाए हैं. CSK के सामने SRH का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 192 का है. चेन्नई का हैदराबाद के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ स्कोर 223 का है.

अंक तालिका में दोनों टीमों की स्थिति

सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 में से 2 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं. लगातार 2 हार के बाद ईशान किशन की कप्तानी में टीम ने पिछले मैच में जीत दर्ज की है. 4 अंक और +0.576 नेट रन रेट के साथ SRH तालिका में पांचवें नंबर पर है.

चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 5 में से 2 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ एंड टीम का नेट रन रेट काफी कम है. इसी वजह से CSK तालिका में आठवें स्थान पर है, हालांकि 3 लगातार हार के बाद टीम ने पिछले 2 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है.