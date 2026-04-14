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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026मां ने गहने बेचकर दिलाए जूते, पिता ने कहा- 'एक वक्त की रोटी के लिए भी..', रुला देगी SRH पेसर साकिब हुसैन की कहानी

मां ने गहने बेचकर दिलाए जूते, पिता ने कहा- 'एक वक्त की रोटी के लिए भी..', रुला देगी SRH पेसर साकिब हुसैन की कहानी

Sakib Hussain Story: IPL डेब्यू मैच में 4 विकेट लेने वाले साकिब हुसैन के जीवन में कई मुश्किलें आईं. एक बार उनके पास क्रिकेट के जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, वह घर पर आकर रोने लगते थे.

By : शिवम | Updated at : 14 Apr 2026 10:29 AM (IST)
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साकिब हुसैन उन गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने IPL के डेब्यू मैच में 4 या इससे अधिक विकेट लिए. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए साकिब ने 4 ओवरों में 24 रन दिए और 4 विकेट चटकाए, उनके साथ प्रफुल्ल हिंगे ने भी 4 विकेट लिए. उनका भी ये डेब्यू मैच था. यहां हम हुसैन के जीवन में आए संघर्षों के बारे में बता रहे हैं, जिनको पार करके वह आज सुर्खियों में आए हैं. उनका जीवन गरीबी में बीता. जब वह KKR में शामिल हुए थे, तब फ्रेंचाइजी ने उनका एक इंटरव्यू शेयर किया था. इंटरव्यू में उनके पिता ने बताया था कि कभी एक समय के खाने के बारे में भी सोचना पड़ता था. उन्होंने साकिब के व्यवहार की भी तारीफ करते हुए कहा कि वह भी आर्थिक स्थिति को समझता था.

मां ने बेचे गहने

साकिब हुसैन की माताजी ने भी उसी इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनके बेटे को क्रिकेट के जूते चाहिए थे, लेकिन काफी महंगे होने के कारण वह खरीद नहीं पा रहे थे. उन्होंने बताया कि उनका बेटा मायूस था, उसकी आंखों में आंसू जाते थे, तब उनकी मां ने गहने बेचकर उन्हें स्पाइक शूज दिलाए.

उनके पिता किसान थे, लेकिन घुटनों में परेशानी के कारण वह काम नहीं कर पाते थे. साकिब हुसैन ने उस इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ही पिता से काम नहीं करने को कहा था. साकिब शुरुआत में सेना में भर्ती होना चाहते थे, इसके लिए वह तैयारी भी करते थे. फिर उन्होंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया. उनके टैलेंट को देखकर उनके दोस्तों और लोगों ने उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने की सलाह दी.

कैसे हुई IPL में एंट्री?

साकिब हुसैन बिहार के गोपालगंज से आते हैं, जिन्हे IPL में सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था. KKR ने उन्हें 2024 में 20 लाख रुपये में खरीदा, लेकिन उन्हें कभी मैच में खिलाया नहीं. कोलकाता से रिलीज किए जाने के बाद जारी संस्करण (IPL 2026) के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 30 लाख रुपये में खरीदा, जिनके लिए उन्होंने पहले ही मैच में 4 विकेट लिए.

यह भी पढ़ें- 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी

साकिब की आईपीएल में एंट्री उनके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्रदर्शन के बाद हुई. उन्होंने 17 साल की उम्र में बिहार के लिए SMAT में डेब्यू किया, जिसके दूसरे ही मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए. इस टूर्नामेंट में IPL फ्रेंचाइजियों की स्काउट टीम भी मौजूद थी, जिनकी नजर साकिब की गेंदबाजी पर पड़ी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 14 Apr 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
SunRisers Hyderabad SRH Vs RR INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Sakib Hussain
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