हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026ईशान किशन ने यूं उड़ाया पंजाब किंग्स की खराब फील्डिंग का मजाक, GF अदिति हुंडिया ने भी लिए मजे

ईशान किशन ने यूं उड़ाया पंजाब किंग्स की खराब फील्डिंग का मजाक, GF अदिति हुंडिया ने भी लिए मजे

IPL 2026 में बुधवार को हुए मुकाबले में SRH के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को 3 जीवनदान मिले थे. PBKS के फील्डर्स ने उनके 2 कैच छोड़े और एक स्टंपिंग का मौका गंवाया था.

By : शिवम | Updated at : 07 May 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

ईशान किशन ने बुधवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ 32 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेली. लेकिन इस पारी में पंजाब के फील्डर्स का भी योगदान रहा, जिन्होंने उनके 2 कैच छोड़े और 1 स्टंपिंग का मौका गंवाया. सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच को जीत गई, जिसके बाद ईशान ने एक पोस्ट किया और कैप्शन ऐसा दिया जिस पर चर्चा होने लगी. उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड आदित्य हुंडिया ने भी इस पर कमेंट किया.

सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के 8वें ओवर में लॉकी फर्ग्युसन की गेंद पर ईशान किशन का एक आसान कैच छूट गया, ये कैच कूपर कोनोली ने बॉउंड्री लाइन पर छोड़ा था. इसके बाद 11वें ओवर में उन्हें दूसरा जीवनदान मिला, जब युजवेंद्र चहल की गेंद पर लॉकी फर्ग्युसन ने कैच टपका दिया. यही नहीं, प्रभसिमरन ने भी ईशान को स्टंप करने का आसान मौका गंवा दिया था.

ईशान किशन ने यूं लिए मजे

जीत के बाद ईशान किशन ने सनराइजर्स हैदराबाद की कुछ तस्वीरें शेयर की, लेकिन कैप्शन में लिखा, 'अगर मुझे पकड़ सकते हो, तो पकड़के दिखाओ' (Catch me if you can). इसे पंजाब किंग्स की खराब फील्डिंग से जोड़कर देखा गया, जिस पर फैंस ने भी मजे लिए और ईशान की तथाकथित गर्लफ्रेंड आदित्य हुंडिया ने भी. अदिति ने लिखा, "तुम्हे ये कैप्शन दे कौन रहा है?" इस पर फैंस ने ये भी कयास लगाने लगे कि कहीं आदित्य ने ही तो ये कैप्शन नहीं दिया.

यह भी पढ़ें- SRH ने रचा इतिहास, CSK को पछाड़ा; पंजाब किंग्स के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ishan Kishan (@ishankishan23)

अंक तालिका के टॉप पर पहुंची SRH

सनराइजर्स हैदराबाद इस जीत के साथ अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. SRH के 11 मैचों के बाद 14 अंक हो गए हैं. टीम के 3 मैच बचे हुए हैं, जिसमें से उन्हें कम से कम 1 मैच जीतना है. पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है, पंजाब के अभी 4 मैच बचे हुए हैं.

यह भी पढ़ें- कूपर कोनोली ने शतक लगाकर रचा इतिहास, तोड़ा डिकॉक का 10 साल पुराना रिकॉर्ड

आज IPL 2026 का 50वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच है. अगर RCB जीती तो वह अंक तालिका के टॉप पर पहुंच जाएगी, क्योंकि उनका नेट रन रेट सभी 10 टीमों में सबसे बेहतर (+1.420) है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 07 May 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Aditi Hundia SunRisers Hyderabad ISHAN KISHAN IPL 2026 PUNJAB KINGS Ishan Kishan Girlfriend
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
ईशान किशन ने यूं उड़ाया पंजाब किंग्स की खराब फील्डिंग का मजाक, GF अदिति हुंडिया ने भी लिए मजे
ईशान किशन ने यूं उड़ाया पंजाब किंग्स की खराब फील्डिंग का मजाक, GF अदिति हुंडिया ने भी लिए मजे
आईपीएल 2026
IPL Record: कूपर कोनोली ने शतक लगाकर रचा इतिहास, तोड़ा डिकॉक का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
कूपर कोनोली ने शतक लगाकर रचा इतिहास, तोड़ा डिकॉक का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
SRH ने रचा इतिहास, CSK को पछाड़ा; पंजाब किंग्स के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड
SRH ने रचा इतिहास, CSK को पछाड़ा; पंजाब किंग्स के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: सम्राट कैबिनेट में Nitish Kumar के करीबियों का पत्ता साफ? |Samrat Chaudhary
Bihar Cabinet Expansion: BJP के इन पुराने चेहरों को फिर मिली कुर्सी?| Samrat Chaudhary
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA की गा​ड़ी के उडे परखच्चे देख दहल जाएगा दिल! | Bengal Result
Basirhat में खूनी संघर्ष! झंडा लगाने पर BJP कार्यकर्ता को मारी गोली | West Bengal Result | Mamata
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA हत्या मामले में TMC का सनसनीखेज सच! | West Bengal Result
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ा भारत? अमेरिकी एक्सपर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ा भारत? US एक्सपर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
बिहार
'जब पिताजी ही पिछले दरवाजे से...', निशांत कुमार के मंत्री बनने की संभावना पर RJD ने कसा तंज
'जब पिताजी ही पिछले दरवाजे से...', निशांत कुमार के मंत्री बनने की संभावना पर RJD ने कसा तंज
इंडिया
चंद्रनाथ रथ की कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग, फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल... बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA के मर्डर में अब तक क्या-क्या पता चला?
चंद्रनाथ रथ की कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग... बंगाल में शुभेंदु के PA के मर्डर में अब तक क्या-क्या पता चला?
आईपीएल 2026
Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
साउथ सिनेमा
Spirit Box Office: 'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?
'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या हासिल कर पाएंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ?
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओम प्रकाश राजभर ने खोला अखिलेश यादव का राज! बताया क्यों सपा मुखिया ने I-PAC तोड़ा से कॉन्ट्रेक्ट
ओम प्रकाश राजभर ने खोला अखिलेश यादव का राज! बताया क्यों सपा मुखिया ने I-PAC तोड़ा से कॉन्ट्रेक्ट
ट्रेंडिंग
Iran Child Viral Video: मौत को हराकर 2 महीने बाद स्कूल पहुंचा ईरान का ये बच्चा, देखते ही गले लग रोए दोस्त
मौत को हराकर 2 महीने बाद स्कूल पहुंचा ईरान का ये बच्चा, देखते ही गले लग रोए दोस्त
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget