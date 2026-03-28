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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL शुरू होने से पहले शुभमन गिल ने मुंबई में खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट, कीमत जानकार उड़ जाएंगे होश

IPL शुरू होने से पहले शुभमन गिल ने मुंबई में खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट, कीमत जानकार उड़ जाएंगे होश

शुभमन गिल IPL 2026 में गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, जो 31 मार्च से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. इससे पहले गिल ने मुंबई में 20 करोड़ रुपये का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है.

By : शिवम | Updated at : 28 Mar 2026 09:50 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. इस आलीशान घर की कीमत 20 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. गिल IPL 2026 में गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, उनकी आईपीएल सैलरी 16.5 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट के अनुसार जैकी भगनानी और वाशु भगनानी की कंपनी पूजा लेजर एंड लाइफस्टाइल से गिल ने ये प्रॉपर्टी खरीदी है.

26 साल के शुभमन गिल ने जुहू जैसे पॉश एरिया में आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है, जो जुहू तारा रोड़ पर स्थित है. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पूजा ल्यूमिनेयर बिल्डिंग की 12वीं मंजिल खरीदी है. हाल ही में मुंबई में कई और खिलाड़ियों ने भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है. रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव आदि बड़े खिलाड़ियों ने मुंबई में हाल ही में प्रॉपर्टी खरीदी. खबरों के अनुसार सूर्यकुमार और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने देवनार में 7.18 करोड़ रुपये का फ्लैट खरीदा, जबकि 21 करोड़ के 2 अपार्टमेंट्स उनके इसी बिल्डिंग में थे.

खबर के अनुसार शुभमन गिल ने इस डील के लिए 1.24 करोड़ रुपये की स्टैम्प ड्यूटी और 30,000 की रजिस्ट्रेशन फीस दी है. ये लग्जरी अपार्टमेंट 3369 वर्ग फुट का है. हालांकि, इमारत अभी निर्माणाधीन है और गिल को यहां शिफ्ट करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार 2029 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा.

शुभमन गिल की सैलरी

2024-25 और 2025-26 कॉन्ट्रैक्ट साइकिल में शुभमन गिल ए ग्रेड में थे, उनकी सालाना सैलरी 5 करोड़ रुपये थी. इसके आलावा प्रत्येक टेस्ट के 15 लाख, वनडे के लिए 6 और टी20 के लिए 3 लाख रुपये उन्हें मिलते हैं. वहीं टेस्ट में 75 प्रतिशत से ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 45 लाख रुपये अतिरिक्त मिलते हैं. गिल अभी टेस्ट और वनडे के कप्तान हैं.

2022 से 2024 तक गिल की आईपीएल सैलरी 8 करोड़ रुपये थी. 2025 के लिए गुजरात टाइटंस ने उन्हें 16.50 करोड़ रुपये में रिटेन किया, IPL 2026 में भी उनकी यही सैलरी है. इसके आलावा गिल ब्रांड डील से भी मोटी कमाई करते हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 Mar 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Gujarat Titans MUMBAI Luxury Apartment SHUBMAN GILL IPL 2026
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