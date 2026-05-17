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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026PBKS vs RCB: मैदान पर कदम रखते ही इतिहास रच देंगे श्रेयस अय्यर, धोनी-कोहली के बाद ऐसा करने वाले 5वें कप्तान

PBKS vs RCB: मैदान पर कदम रखते ही इतिहास रच देंगे श्रेयस अय्यर, धोनी-कोहली के बाद ऐसा करने वाले 5वें कप्तान

PBKS vs RCB: IPL 2026 का 61वां मैच पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा. श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं.

By : शिवम | Updated at : 17 May 2026 10:57 AM (IST)
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श्रेयस अय्यर आज जब धर्मशाला में टॉस के लिए आएंगे तो इतिहास रच देंगे. वह IPL में बतौर कप्तान 100 मैच खेलने वाले पांचवें खिलाड़ी बन जाएंगे. उनसे पहले विराट कोहली, एमएस धोनी आदि दिग्गज खिलाड़ी ऐसा कर चुके हैं. आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होगी.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने IPL 2026 में शानदार शुरुआत की थी, उसी का नतीजा है कि लगातार 5 मैचों में हारने के बावजूद टीम टॉप-4 में बनी हुई है. लेकिन अब पंजाब एक और हार नहीं झेल पाएगी, क्योंकि फिर उनके प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे. पंजाब को हराकर ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला IPL खिताब जीता था. उसके बाद पहली बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी.

श्रेयस अय्यर का बतौर कप्तान 100वां मैच

श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के लिए अभी तक कुल 99 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं. उनकी कप्तानी में दिल्ली फाइनल तक पहुंची, इसके बाद उन्होंने अपनी कप्तानी में KKR को चैंपियन बनाया और पंजाब को अपने पहले ही साल फाइनल तक पहुंचाया. जारी सीजन में भी उनकी कप्तानी में PBKS शानदार नजर आ रही थी, लेकिन पिछले 5 मैचों में तस्वीर पूरी तरह पलट गई.

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बतौर कप्तान IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी एमएस धोनी हैं, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए कुल 235 मैचों में कप्तानी की. उन्होंने अपनी कप्तान में CSK को 5 बार चैंपियन बनाया.

रोहित शर्मा IPL में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 158 मैचों में कप्तानी की और टीम को 5 बार खिताब जितवाया. लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 143 मैचों में कप्तानी की. हालांकि वह अपनी कप्तानी में RCB को कोई खिताब नहीं जिता पाए.

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गौतम गंभीर ने भी IPL में 100 से ज्यादा मैचों में कप्तानी की. उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कुल 129 मैचों में कप्तानी की. उनकी कप्तानी में KKR ने 2012 और 2014 में IPL ट्रॉफी जीती. अब श्रेयस अय्यर 100 मैचों में कप्तानी करने वाले पांचवें कप्तान बनने जा रहे हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 17 May 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru Shreyas Iyer Record SHREYAS IYER IPL 2026 PUNJAB KINGS PBKS Vs RCB
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