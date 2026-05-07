टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा

Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
Shreyas Iyer Statement: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पंजाब किंग्स की हार की बड़ी वजह खराब फील्डिंग रही. 3 कैच छूटे और 1 स्टंपिंग का मौका गंवाया. जानिए हार के बाद श्रेयस अय्यर ने क्या कहा.
पंजाब किंग्स लगातार तीसरा मैच हार गई. बुधवार को हुए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने 33 रनों से जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए SRH ने 235 रन बनाए थे, हालांकि ये स्कोर कम हो सकता था अगर पंजाब के खिलाड़ी आसान से कैच को पकड़ लेते. 1 या 2 नहीं, हैदराबाद के खिलाड़ियों को कुल 4 जीवनदान मिले. शशांक सिंह ने एक बार फिर आसान सा कैच छोड़ दिया. मैच के बाद PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि अब थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है.
पंजाब किंग्स की लगातार तीसरी हार के बाद श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध टूट गया. उन्होंने कहा, "यह थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कैच छोड़ दिए थे. इसके बाद विकेट धीमा होता गया. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों ने शानदार क्रिकेट खेला और हमें दिखाया कि मैच कैसे जीता जाता है. मुझे लगता है कि टूर्नामेंट में हमारी शुरुआत किसी सपने जैसी रही, और हर कोई बहुत अच्छी स्थिति में था. अगर हम ऐसे ही खेलते रहे, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा."
श्रेयस अय्यर ने कूपर कोनोली की तारीफ की, जिन्होंने नाबाद 107 रन बनाकर पंजाब की हार के अंतर को कम किया. अगर कोनोली ये शतक नहीं जड़ते तो शायद पंजाब 100 से अधिक रनों के अंतर से हारती. अय्यर ने कहा, "कोनोली कमाल के हैं. उनकी सोच बहुत ही उम्दा है. उनमें दबाव वाले हालात में भी बड़े रन बनाने की खास काबिलियत है."
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अय्यर ने स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल की भी तारीफ की, जिन्होंने विकेट के कई मौके बनाएं. कप्तान ने कहा, "चहल ने जिस तरह की गेंदबाजी की, वह बिल्कुल निडर थे. मैंने उनसे कहा था कि वे आक्रामक होकर गेंदबाज़ी करें, खासकर तब, जब नए बल्लेबाज़ क्रीज पर हों. हमारी किस्मत खराब रही और हम कैच नहीं पकड़ पाए."
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बता दें कि पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने कल 3 कैच छोड़े थे. 8वें ओवर में कूपर कोनोली ने ईशान किशन का एक आसान कैच छोड़ दिया था. अगले ही ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर शशांक सिंह ने हेनरिक क्लासेन का कैच छोड़ दिया था. 11वें ओवर में ईशान किशन को दूसरा जीवनदान मिला था, लॉकी फर्ग्युसन ने ईशान का कैच छोड़ दिया था. इसके आलावा प्रभसिमरन सिंह ने भी ईशान किशन के खिलाफ स्टंपिंग का मौका गंवा दिया था.
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