IPL 2026 का 49वां मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. लगातार 2 हार के बावजूद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली PBKS अंक तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई, लेकिन आज उन्हें अपनी पोजीशन बचाने के लिए हर हाल में जीत चाहिए. शुरूआती 7 में एक भी मैच नहीं हारने वाली पंजाब पिछले दो मुकाबलों में हार चुकी है. लगातार 5 मैच जीतने के बाद SRH को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. आज कौन जीत की राह पर लौटता है? देखना दिलचस्प होगा.

IPL 2026 में जब पहले दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी तब पंजाब किंग्स ने बाजी मारी थी. ऐसे में आज सनराइजर्स हैदराबाद चाहेगी कि हिसाब चुकता किया जाए. बतौर कप्तान पैट कमिंस और श्रेयस अय्यर आमने सामने होंगे.

दोनों टीमों की सलामी जोड़ी

आज के मुकाबले में दो विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी आमने सामने होंगी. एक तरफ पंजाब के लिए प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने अभी तक महत्वपूर्ण रोल निभाया है, इनमें से कोई एक जरूर जिम्मा उठा रहा है. दूसरी तरफ हैदराबाद के ओपनर्स अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड, जो किसी भी गेंदबाजी यूनिट को तहस-नहस कर सकते हैं.

अभिषेक ने दिल्ली के सामने 135 रनों की नाबाद पारी खेली थी, उसके अगले मैच में उन्होंने RR के खिलाफ 57 रन बनाए थे. उससे पहले CSK के खिलाफ 59 रनों की कमाल पारी खेली थी. MI के खिलाफ भी उन्होंने 45 रन बनाए थे. ट्रैविस हेड भी फॉर्म में लौट आए हैं, उन्होंने पिछले दोनों मैचों में अर्धशतक (61 और 76) जड़े हैं.

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प्रभसिमरन और प्रियांश की जोड़ी ने इस सीजन मिलकर 362 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतकीय साझेदारी भी शामिल है. वहीं हेड और अभिषेक की जोड़ी ने इस साल 2 बार शतकीय साझेदारी की है. आज जिस भी टीम की ओपनिंग जोड़ी चली, उसका पलड़ा भारी रहेगा.

नई गेंद से कौन लेगा विकेट?

PBKS और SRH दोनों ही टीमों के ओपनर्स खतरनाक हैं, तो दोनों ही टीमों के गेंदबाजों के सामने चुनौती होगी कि पॉवरप्ले में किस तरह गेंदबाजी की जाए. क्योंकि अगर इनमें से कोई भी जोड़ी पॉवरप्ले में नहीं टूटी तो स्कोर 230-240 तक आराम से पहुंचेगा. पंजाब के मुख्य गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस साल खासा अच्छे साबित नहीं हुए हैं, लेकिन आज वह महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं. हेड ने अभिषेक को टी20 में 3 बार और ईशान किशन को IPL में 4 बार आउट किया है. आज भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

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दूसरी तरफ पंजाब के ओपनर्स को रोकने का जिम्मा हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पर होगा. ईशान मलिंगा भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में वह काफी महंगे साबित हुए थे और विकेट भी नहीं ले सके थे. आज उनके प्रदर्शन पर भी सभी की नजर रहेगी.

पिछले दोनों मैचों में श्रेयस अय्यर बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का शिकार भी होना पड़ा है. आज उनके प्रदर्शन पर भी सभी की नजर रहेगी. उन्होंने इस सीजन खेली 8 पारियों में 328 रन बनाए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं.