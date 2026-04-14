हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026साकिब हुसैन और प्रफुल हिंगे ने दिखाया भारतीय गेंदबाजी का भविष्य सुरक्षित, मिशेल मैक्लेनाघन का बड़ा बयान

साकिब हुसैन और प्रफुल हिंगे ने दिखाया भारतीय गेंदबाजी का भविष्य सुरक्षित, मिशेल मैक्लेनाघन का बड़ा बयान

आईपीएल 2026 का 21वां मुकाबला सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला गया था.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 14 Apr 2026 01:19 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 SRH vs RR: आईपीएल 2026 का 21वां मुकाबला सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला गया था. एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन बनाए थे और आरआर को 159 रन पर समेट कर मैच 57 रन से जीता था.

एसआरएच की जीत में अपना पहला मैच खेल रहे प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने बड़ी भूमिका निभाई. दोनों ने 4-4 विकेट लिए थे. इसके अलावा कप्तान ईशान किशन ने भी 44 गेंदों पर 91 रन की पारी खेली थी.

सकीब हुसैन बहुत ही निडर और प्रतिभाशाली लग रहे हैं- मिशेल मैक्लेनाघन

स्टार स्पोर्ट्स के ‘अमूल क्रिकेट लाइव’ पर बात करते हुए न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल मैक्लेनाघन ने साकिब हुसैन और प्रफुल हिंगे की प्रशंसा की.

मिशेल मैक्लेनाघन ने साकिब हुसैन के बारे में कहा, "साकिब हुसैन बहुत ही निडर और प्रतिभाशाली लग रहा है. चेज की शुरुआत में, उसने नई गेंद से यशस्वी जायसवाल का बड़ा विकेट लिया. उस विकेट ने राजस्थान के शीर्ष क्रम और 217 रन के चेज की किसी संभावना पर पानी फेर दिया. बाद में, उसने धीमी गेंद फेंकने की अपनी काबिलियत दिखाई और उन्हें हिट करने की उसकी काबिलियत ने सभी को हैरान कर दिया. उसकी धीमी गेंद ने मुस्तफिजुर रहमान की झलक दिखाई. वह दाएं हाथ का मुस्तफिजुर लगा.'

प्रफुल्ल हिंगे के बारे में मिशेल मैक्लेनाघन ने कहा, "इस युवा प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज को भी आपको श्रेय देना होगा. उसने अपनी लाइन और लेंथ को बहुत अच्छे से बदला. वैभव सूर्यवंशी को पहली गेंद, उसने एक शार्प बम्पर फेंकी जिससे वह हैरान रह गया और आउट हो गया. ध्रुव जुरेल के खिलाफ, उसने फोर्थ-स्टंप लाइन पर गेंद फेंकी और अंदर का किनारा स्टंप्स पर लगा, यह एक पीच बॉल थी. डेब्यू करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने पहले ओवर में उसने शानदार नियंत्रण दिखाया. इतनी अच्छी लाइन में गेंदबाजी करके, उसने साबित किया कि वह काम को लेकर गंभीर है.'

मैक्लेनाघन ने कहा कि इन दो निडर खिलाड़ियों ने दिखाया है कि भारतीय गेंदबाजी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है. 

यह भी पढ़ें- Tamil Nadu Elections 2026: विजय आज तमिलनाडु के तिरुप्पुर में करेंगे प्रचार, कड़ी सुरक्षा के बीच रोड शो

Published at : 14 Apr 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Mitchell McClenaghan IPL 2026 Praful Hinge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
साकिब हुसैन और प्रफुल हिंगे ने दिखाया भारतीय गेंदबाजी का भविष्य सुरक्षित, मिशेल मैक्लेनाघन का बड़ा बयान
साकिब हुसैन और प्रफुल हिंगे ने दिखाया भारतीय गेंदबाजी का भविष्य सुरक्षित, मिशेल मैक्लेनाघन का बड़ा बयान
आईपीएल 2026
IPL 2026 SRH vs RR: 'नए खिलाड़ियों को मौका देना...', जीत के बाद ये क्या बोल गए इशान किशन
'नए खिलाड़ियों को मौका देना...', जीत के बाद ये क्या बोल गए इशान किशन
आईपीएल 2026
IPL 2026: राजस्थान को हराकर 'शीर्ष-4' में पहुंची SRH, जानें अब किसके पास ऑरेंज और पर्पल कैप?
IPL 2026: राजस्थान को हराकर 'शीर्ष-4' में पहुंची SRH, जानें अब किसके पास ऑरेंज और पर्पल कैप?
आईपीएल 2026
मां ने गहने बेचकर दिलाए जूते, पिता ने कहा- 'एक वक्त की रोटी के लिए भी..', रुला देगी SRH पेसर साकिब हुसैन की कहानी
मां ने गहने बेचकर दिलाए जूते, पिता ने कहा- 'एक वक्त की रोटी के लिए भी..', रुला देगी SRH पेसर साकिब हुसैन की कहानी
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आशा भोसले का पाकिस्तानी चैनल ने चलाया गाना तो गुस्से में आए शहबाज, फिर मालिक ने दिखाई पाक PM को औकात
आशा भोसले का पाकिस्तानी चैनल ने चलाया गाना तो गुस्से में आए शहबाज, फिर मालिक ने दिखाई पाक PM को औकात
बिहार
Bihar New CM LIVE: नीतीश कुमार कुछ देर में देंगे इस्तीफा, 3 बजे हो जाएगा फैसला- बिहार का नया सीएम कौन?
LIVE: नीतीश कुमार कुछ देर में देंगे इस्तीफा, 3 बजे हो जाएगा फैसला- बिहार का नया सीएम कौन?
विश्व
US Iran War News Live: '...या तो होर्मुज पर हमारा कंट्रोल या फिर दोबारा होगा युद्ध', नाकाबंदी के बीच ईरान की अमेरिका को धमकी
Live: '...या तो होर्मुज पर हमारा कंट्रोल या फिर दोबारा होगा युद्ध', नाकाबंदी के बीच ईरान की अमेरिका को धमकी
आईपीएल 2026
Praful Hinge First Over: 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
ओटीटी
Assi OTT Release: तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी का ईरान ने उड़ाया मजाक, 'धमाल' फिल्म के सीन और शाहरुख खान के डायलॉग से दिया जवाब
ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी का ईरान ने उड़ाया मजाक, 'धमाल' फिल्म के सीन और शाहरुख खान के डायलॉग से दिया जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Video : सड़क किनारे बासी रोटी खाते लड़के का वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- पेट खाली हो तो स्वाद नहीं जरूरत दिखती है
सड़क किनारे बासी रोटी खाते लड़के का वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- पेट खाली हो तो स्वाद नहीं जरूरत दिखती है
शिक्षा
NEET UG 2026 की सिटी स्लिप जारी, जानें कहां से कर सकते हैं डाउनलोड
NEET UG 2026 की सिटी स्लिप जारी, जानें कहां से कर सकते हैं डाउनलोड
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget